談輝達H200銷中 童子賢：可好好做產品的時代已過

（中央社記者何秀玲台北29日電）台北市電腦公會榮譽理事長童子賢表示，對於外電報導中國批准進口首批輝達H200 AI晶片，這決策混合大國博弈的競賽與合作，可看出全球化中科技與貿易深受國際政治干擾，可「好好做產品的時代已過去」；另外美揚言提高韓國關稅，他說台灣應「步步為營」。

童子賢今天出席台北國際電玩展開幕，會後接受採訪時表示，輝達H200開放銷售，並非單純商業決策，而是反映出美中科技競逐與政治博弈；美中科技政策早已不只是科技問題，而是混合大國競賽與合作的政治考量。

他指出，美國在前總統拜登時期，對中國採取封鎖的科技政策，而現在美國總統川普決策的特色，就是「可以用錢來買」，傾向以經濟條件換取開放。以目前H200出口中國為例，就要收「過路費」，也就是美商若要出口，必須繳25%「出口稅」給美國政府，且銷售數量也受管控，非全面開放。

童子賢說，中國政府也展現應對作法，先前就傳出H200出口至中國，採取有限度開放，僅允許阿里巴巴、騰訊、字節跳動採用，而且開放H200同時，也同步鼓勵使用國產系統，以降低對外部高階晶片依賴。

童子賢表示，從美中競賽跟合作可看得出全球局勢已有所轉變。台積電創辦人張忠謀5至6年前曾感概說「全球化已死」，如今看並非全球化消失，而是科技與貿易正深受國際政治高度干擾，台灣科技產業身處美中博弈夾縫中，「快樂做產品，好好做產品的時代過去了」，更要審慎應對，才能找到最好的出路。

此外，近期川普對韓國調漲關稅25%，童子賢認為，川普這一年來主導國際政治與外交的特色，就是短時間內反覆調整策略，近期調漲韓國關稅，「不是做給韓國看，也是做給許多正在與他（川普）談判的貿易國家看。」

他說，目前國際政治局勢混合科技貿易談判，情勢風雲詭譎，不過2025年台灣科技產業出口是全球最暢旺，可說拿下很好的勝局。他認為，今年AI與伺服器的晶片高階晶片需求依然暢旺，對於美國對韓國從15%調整成25%的挑戰，台灣也要步步為營。（編輯：黃國倫）1150129