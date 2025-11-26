談週休三日 吳東亮：收入減少不一定是好事

▲吳東亮今（26）日表示，週休三日是種理想，但若員工因此收入降低，未必是件好事。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 民眾今年8月在「公共政策網路參與平台」提出實施週休3日提議，並在10月有5768人附議，連署過關，後須將由主管機關勞動部在時限的12月7日前做出回應。工商協進會理事長吳東亮今（26）日表示，週休三日是種理想，但若員工因此收入降低，未必是件好事。



據連署發起人，認為實施週休3日有助於提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果及促進創新等。



勞動部長洪申翰日前表示，由於台灣企業的多樣性，勞工就業的型態也相當多樣化，因此，我們會收集各方意見，包括各種勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估。



吳東亮認為，週休三日是一個理想，每個人都希望休息，但實施週休三日制度的先進國家並不多，頂多只有小規模示範，仍不是主流觀念。他表示，如果實施週休三日，對於本來人力孔急的企業，只會更難補足人力。



其次，他表示，如果勞工週休三日可以拿到一樣工錢，那麼大家就會樂意，但如果工時降低了，但收入也降低，「這個對我們勞工朋友是好的事情？不一定 。所以我建議這東西還是要從長計議。」

