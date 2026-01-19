談過去喊「換侯」心結認為「侯友宜應該也翻篇了」 新北市長協調鄭麗文尚未安排見侯

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨內新北市長參選人提名將從台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然中進行協調。面對堅持參選的劉和然以及背後支持的新北市長侯友宜的市府派力量，負責提名的國民黨主席鄭麗文，又因過去曾在總統選舉時喊「換侯」的往事，被認為有心結而更增協調難度。鄭麗文今日受訪表示，請大家不需要太憂慮，侯友宜也不是這麼小心眼的人。如果不是大家提起當年的事（2024 提名爭議），她根本早就不放在心上了，她認為侯友宜應該也都「翻篇」了。

國民黨主席鄭麗文說明新北市長提名協調時，談及總統大選時曾喊「換侯」過往。（圖／匯流新聞）

對於是否安排與侯友宜見面交流討論，鄭麗文也說，侯友宜很忙，她自己也沒有跟其他縣市首長約，只是在黨慶場合會遇過台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及台中市長盧秀燕等，大家溝通感情也都很好，「自然就好」，未來一定都有機會見面，大家也不用多想，好像新北市政府在杯葛一樣，「沒有、沒有、沒有，相信後面的協調一定會非常順利」。

鄭麗文今日在《中午來開匯》節目中也指出，未來的選舉也不是靠新北市政府輔選。鄭麗文笑說，以前國民黨在新北市的選舉，也不是是靠新北市政府輔選，市長也要行政中立，否則每天就被民進黨議員盯著。

鄭麗文也解讀，侯友宜本來就不是一個傳統意義的「老藍男」，他不是那種傳統的國民黨員，所以他的「黨性」本來就不是大家想像的那樣。他過去的選舉，其實一直以來都不太參與黨務和選務。鄭麗文表示，侯過去很少參與黨務跟選務，但在新北市長任內，他也會幫本黨的議員、立委，只是他幫忙的方式跟其他候選人不太一樣。不是他在這一次選舉故意不幫忙，而是他一向的作風就是如此。

鄭麗文表示，新北市是2026年最關鍵選區，國民黨在新北有執政優勢，但面對民進黨挑戰，必須確保人選能延續施政。她也指出，侯友宜在新北市經營多年，其政治能量與對基層的了解是國民黨最強的資產。她強調，任何接班人選的產生，都必須充分尊重侯市長的意見。

關於與侯缺乏「溝通管道」的問題， 鄭麗文強調，她與侯之間的溝通管道是順暢的。針對外界傳聞的黨中央與地方不合，鄭麗文也解釋黨內雖然有不同聲音，但最終目標都是為了勝選。

鄭麗文強調，侯友宜是新北選戰的「桶箍」，黨中央推派人選的過程中，侯友宜的認可與支持是人選能否順利接班的關鍵。

鄭麗文強調，黨中央跟地方執政首長的溝通必須要「無縫接軌」。侯友宜在新北市有政治實力與基層能量，在這場選舉中絕對是「關鍵中的關鍵」。所以她不論在什麼位置上，跟侯市長的溝通管道都是非常暢通的，他們有一個共同的目標，就是不能讓新北市輸掉。



對於彼此不合，或是對人選有不同看法的傳聞。鄭麗文澄清強調，國民黨現在唯一的路就是團結，必須要推「最強的人選」，且不僅要能得到侯友宜的認可，更要能得到新北市民的認同。

