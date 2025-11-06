即時中心／林韋慈報導

民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔風波，今（6）日加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，2019年底，鄧惠文時列時代力量不分區名單第一，卻退出改披綠黨戰袍，雖不知她心路歷程，但讚嘆她識人功力的確犀利。









沈榮欽在臉書PO文，表示識人之明從來不是一件容易的事，2019年時，當時仍在時代力量的黃國昌和鄧惠文交好，邀請鄧惠文參加他的直播，談到黃國昌與妻子的關係等，是鄧惠文擅長的領域，也讓鄧惠文有機會近距離觀察黃國昌。

廣告 廣告

沈榮欽表示，直播時沒有任何人看出兩人有任何異狀，甚至可說相談甚歡，就在直播後數天，在黃國昌主導下，時代力量決定在2020不分區立委提名名單中，將鄧惠文排在第一名，以當時時代力量的得票率，幾乎篤定讓鄧惠文進入國會。

但是就在時代力量準備公布不分區立委推薦名單前夕，鄧惠文竟然宣佈退出，之後她的這篇臉書震驚各界，原來她辭去黃國昌的邀約並不是無心政治，而是改披綠黨戰袍，同樣列為不分區第一名，但是綠黨的聲勢遠不如時代力量，果不其然鄧惠文無能進入國會，之後似乎也放棄了從政的想法。

沈榮欽說，鄧惠文退出後，黃國昌主導的時代力量改將陳椒華列為不分區第一名，黃國昌自己則排在第四名。最後陳椒華順利當選，成為忠實的黃國昌盟友，但是黃國昌本人則意外落選。失去政治舞台的他，成立吹哨者協會，實際上變為東廠組織，以政治偵蒐為目的，直到近日爆發出的不違背職務收賄罪等爭議，可謂臭不可聞，雖然不知當時鄧惠文的心路歷程，但是她的識人功力，的確犀利。

原文出處：快新聞／談鄧惠文過去與黃國昌分道揚鑣 沈榮欽：識人功力的確犀利

更多民視新聞報導

因亮票遭訴求處重判 趙少康嘆：我連非洲動物大遷徙都沒去看

獲民進黨徵召參選新北 蘇巧慧：用最好、最積極態度爭取市民認同

陳培瑜怒拍桌！槓上張啓楷「這1事」 現場火爆畫面曝光

