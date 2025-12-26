談鄭習會 鄭麗文：希望明年上半年、非見習近平不去、之後還將訪美

國民黨主席鄭麗文傍晚接受廣播專訪。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後盼復辦國共論壇，外界關注「鄭習會」時間。鄭傍晚受訪時表示，若對岸有邀請，個人期待是能上半年訪陸，因為下半年要集中精神選舉，可能就沒辦法這樣安排。鄭也透露，明年上半年也將安排訪美。

至於是否一定要見到中共總書記習近平，鄭麗文直言，「是的，一定是這樣」，「如果我要去的話」。鄭說，兩岸國共交流已經在接觸、展開，但目前談的不是領導階層的會面，自己的部分，就是領導階層的會面。

前立委郭正亮建議青年節訪陸，鄭麗文回應，黃花崗是重大紀念年份，自己也沒有去過廣東，這個建議也不錯，謝謝大家建議。鄭也提到，各種建議都有，任何時間自己心態很開放，沒有看黃曆說要什麼時候。

但對親綠媒體稱明年農曆前後3條件「鄭習會」，鄭麗文則澄清，不是該報導講的那樣，認為該報導是在鋪梗，很多外國人看到會信以為真，有很多不當聯想，這件事絕無此事、胡說八道、保留法律追訴權。

鄭麗文說，因為全世界都很關注自己什麼時候要見習近平、會怎麼見，那外國人搞不清楚台灣內部惡劣文化，看到該篇報導會信以為真，「這個事情我們是一定會那個的啦」。

受訪過程，鄭麗文也證實，自己也會去美國，也希望是明年上半年，因為不只是美國在台協會（AIT）邀，還有來自美國智庫、大學、僑胞等各界太多邀請，就想說全部全部一趟，趁這個機會也把僑胞走一走，這麼遠。

鄭麗文說，從當選主席以來美方各界邀約太多了，乾脆全部打包在一趟，又不是旁邊而已，自己很不喜歡坐飛機，也很多年沒有去超過飛5個小時的地方，太累了。主持人建議安排在農曆春節，鄭則回應，太趕了。

鄭麗文更透露，還不是只北京與美國，還有其他國家。

