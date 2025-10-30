談鄭麗文「我們是台灣人也是中國人」 徐巧芯籲尊重多元認同
國民黨主席當選人鄭麗文曾在專訪中提到「我們是台灣人也是中國人」。國民黨立委徐巧芯30日指出，她認為這是文化與歷史層面的自我認同，而非政治上的國家定位，中華民國是大家共同的國家認同，社會應該包容不同身分認同的表達，而非動輒貼標籤，亂扣紅帽子。
徐巧芯指出，蔡英文擔任總統時也曾說過「不需要為自己的自我認同道歉」，因此認為自己是中國人、台灣人，都應該被尊重，鄭麗文的說法是從文化與歷史角度出發，反應個人與祖先的連結，並不涉及政治立場。
徐巧芯表示，大家從小接受中華民國教育，持有中華民國身分證與護照，鄭麗文指的中國理所當然是中華民國；徐認為，中華民國是最大的社會共識與公約數，也是年輕世代普遍接受的身分基礎。
徐巧芯提到，社會與政府應該給予民眾最大的包容空間，不該因中國人三個字就將他人貼上中共標籤，這樣做既狹隘又羞辱，唯有開誠布公地討論認同問題，社會才能真正理解彼此的差異與共存之道。
