談醫療韌性 總統:改善公立醫療工作環境

總統賴清德21日出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會時表示，「國家藥物韌性整備計畫」預計投入新台幣240億元，自民國115年起為期4年，目標在強化藥物原料的韌性，涵蓋生產製造、儲存管理與智慧調控等面向。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

總統賴清德21日出席中華民國公立醫院協會舉辦的「醫療韌性守護健康台灣」研討會時表示，將持續改善醫療服務環境、培育人才、推動醫療資訊整合及確保醫療永續，並推動健康台灣深耕計畫與國家藥物韌性整備計畫，強化台灣醫療體系韌性。

賴清德指出，公立醫療體系目標是守護健康台灣。政府會改善公立醫療體系工作環境，包括持續增加健保總額，今年增加181億元、明年增加199億元，明年健保總額可達到1兆82億，讓衛福部可推動不同工不同酬、公立醫院的專業加給，並討論醫療院所員工加班給付免稅等措施。

廣告 廣告

賴清德指出，所有醫學中心、區域醫院、地區醫院及診所的檢查資訊共享整合。Covid-19期間台灣的防疫成效可以如此出色，就是因為健保制度納保率高達99%以上，因此政府在推動防疫時，可以快速、有系統化的掌握民眾資訊。

賴清德表示，將推動社會責任及健保永續。政府提出「健康台灣深耕計畫」，規劃5年投入489億元，推動人才培育、醫療服務環境改善、智慧醫療、社會責任與永續醫療精神等。 在藥物層面，賴清德也宣布推動「國家藥物韌性整備計畫」，規劃2026年至2029年間投入240億元，強化藥品原料、生產製造、儲存與智慧調控能力，並與國際接軌，確保台灣在面對自然災害或地緣政治變化時，醫療體系仍能穩定運作。

北榮院長陳威明指出，目前災害風險形式日趨複雜，醫療機構甚至自身都會受創，醫療救援應摒除單兵作戰思維，盡速展開區域聯防布局，要把握垂直整合與水平支援的各種可能，並檢討修正防災策略，深化學校與社區的防災教育，提升全民風險意識與應變能力；瑞典近年亦積極推動各項防災整備措施，相關經驗皆值得我國借鏡與參考。