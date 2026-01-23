談金廈大橋議題 邱垂正：涉國安目前無興建計畫

（中央社記者吳玟嶸金門23日電）針對興建金廈大橋議題，陸委會主委邱垂正今天赴金門參與小三通25週年座談會時受訪表示，基於地緣政治、國家安全整體思考，現階段不考慮金廈大橋議題，也沒有興建計畫。

大陸委員會今天下午在金門大學主辦「小三通」25週年未來展望座談會，邱垂正出席並在座談上半場結束後接受媒體聯訪。

針對座談中有意見盼興建金廈大橋，邱垂正表示，金廈大橋涉及複雜敏感國安議題、兩岸公權力事項，必須充分評估、完整研究才能定案，並非中國大陸可片面推動，也非地方政府可基於職權決定，「基於國際包括亞太地緣政治情勢、國家安全的整體思考，我們現階段並不考慮有關金廈大橋議題，也沒有興建計畫。」

廣告 廣告

媒體詢問大陸福建省以外居民至金門旅遊議題，邱垂正表示，「其實是中國大陸自己設限」，歡迎中國大陸福建以外的觀光客到金門旅遊；此外，有媒體詢問赴陸禁團令，邱垂正指出，主管機關是交通部觀光署，陸委會也關注國人赴陸人身安全頻傳問題，去年因人身安全向政府報案案件超過200件，包含行方不明、被盤查拘禁、犯中共法律被限制人身自由等。

邱垂正說，相關案件每個月以20件以上不斷增加，「在這個情形下，我們覺得赴陸還是有一些風險」，如一定要前往，呼籲在國人赴陸港澳動態登錄系統登錄相關資料，發生問題時政府才能給予及時協助。

根據陸委會提供資料，民國114年全年國人赴陸失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例累計達221人，113年為55人。（編輯：張銘坤）1150123