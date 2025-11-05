談銜命赴花蓮災區 季連成：彷彿是日本的黑部立山

花蓮縣 / 綜合報導

政務委員季連成赴花蓮光復擔任總協調官，連續20天持續坐陣。今（5）日再談起當時救災狀況，季連成表示一到場就被災區狀況震驚到，覺得很像是日本的黑部立山。至於，數度被點名，挑戰花蓮縣長或台北市長，季連成也強調直言一生沒有選舉念頭。

行政院政務委員季連成說：「整個災區的狀態，這是非常吃驚的，震驚的，你看所有的道路都不見了。」23日才從花蓮離開，臨危授命坐鎮花蓮光復，政委季連成回憶起災區當時景象，真的相當震驚，行政院政務委員季連成說：「我不知道你有沒有到過這個黑部立山，這個光復那邊的災情類似，只不過它兩側是沙子。」

回顧花蓮武昌街佛祖街一帶當時狀況，厚厚泥橋比人高與日本黑部立山相比，一邊是泥牆一邊是冰牆，換個角度看光復鄉，是厚厚泥土一望無際只有一條道路劃破其中，黑部立山也有同樣景象，除了顏色不同地景地貌多有相似之處，花蓮光復鄉民說：「(他這樣形容你覺得怎麼樣)，是沒錯。」

透過空拍畫面可以看到，花蓮光復鄉過去高得嚇人得淤泥，已經完全清除市容也變得相當整潔，季連成連續20天坐鎮也數度走進災區以身做責，也讓季連成先前被點名參選花蓮縣長後，就連北市長也有北市議員相挺，季連成表示退伍後再替國家做事是義不容辭一生沒有選舉念頭。

花蓮光復鄉民說：「我個人一定全力的認同。」花蓮光復鄉民說：「只要有能力的人來，我們都贊成，我們都接受。」卻也再度與花蓮縣府槓上，行政院政務委員季連成說：「希望軍方去挖廁所，，我也拒絕，緊急救援不做這個挖墳墓的事情，我們以救活人為主。」花蓮縣政府新聞科科長李冠霆說：「縣府在與季連成將軍之間，並沒有媒體所說的這段對話，那花蓮縣政府也在此嚴正的澄清。」

從軍人轉換成政委，季連成也強調當指揮官得要有所為有所不為，這回站上第一線下一步更引起關注。

