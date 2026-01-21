談關稅威脅 李在明：韓國待遇不會比台灣差

▲韓國總統李在明今（21）日舉行新年記者會，談到美方揚言未在美國設廠的記憶體晶片企業將被課徵100％關稅，認為無需過度擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國總統李在明今（21）日舉行新年記者會，暢談對於國政的改革擘劃方針，其中，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）揚言未在美國設廠的記憶體晶片企業將被課徵100％關稅，也成為記者會上的焦點話題之一。對此，李在明表示自己「並沒有那麼擔憂」，因為美方的關稅威脅屬於「經常會出現」的言論，所以無需過度患得患失，另外，李在明也強調已與美方達成協議，確保韓國不會處於比台灣更不利的地位。

根據韓國《中央日報》報導，李在明在記者會上談到來自美國的半導體關稅壓力，指出對於半導體可能被徵收100％關稅一事，「我認為不需要過度擔心」，李在明表示，「在當前激烈對立、局勢不穩定的情況下，往往會不時冒出各種出乎意料的因素，如果對每一件事都過度患得患失，就無法穩住重心」。

李在明認為，美方的關稅威脅屬於「經常會出現」的言論，「越是在這種時候，越要清楚地掌握自己的立場，依照既定的方針與原則來因應即可」。李在明並補充，「半導體市場中，韓國與台灣合計占有80～90％的市占率，如果真的課徵100％關稅，結果將是美國的半導體價格上漲100％」。

李在明強調，「為了因應這種情況，也已與美方達成協議，確保韓國不會處於比台灣更不利的地位」。李在明比喻說，「好比浪頭洶湧，但還不到船隻破損、受創的程度，只要妥善應對就能順利度過」。

李在明表示，之前與美方談判的聯合說明文件中，已明確寫明，採取任何行動時，都會確保其具備「商業上的合理性」，這是最重要的標準。所以，李在明相信韓國談判團隊一定能妥善處理來自美方的關稅壓力。

談匯率強調跟日圓比算是波動比較小了

針對近期韓元匯率急貶、在今日上午一度突破1美元兌1480韓元的情況，李在明坦言，「如果真的有立刻見效的對策，早就已經實施了」。李在明表示，「這不是韓國特有的現象，因此並非僅靠我們的政策，就能讓匯率輕易回到原本水準」。

李在明也強調，韓元匯率在某種程度上與日圓匯率連動，「相較日本而言，我們的貨幣貶值幅度算是比較小的」。李在明表示，「政府將持續動用一切可行的手段，努力讓匯率趨於穩定」，並稱根據相關主管機關的判斷，「再過一、兩個月左右，匯率有望回穩到11美元兌1400韓元左右」。

