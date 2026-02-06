談關稅談判成果 卓揆：再度證明台美是民主產業戰略夥伴

行政院長卓榮泰今天(6日)指出，台、美即將簽署對等貿易協定(ART)，關稅談判成果也再度向世界證明台、美是「民主產業的戰略夥伴」，且對全國產業轉型有更大的幫助，賴清德總統已指示金融單位主動出擊關懷中小微企業，了解關稅底定後有無需要政府協助之處，行政院幾週後就會調資料、追進度。

經濟部舉行「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」，行政院長卓榮泰率領行政院發言人李慧芝、經濟部長龔明鑫等人出席。卓榮泰致詞時強調會持續力挺中小微企業升級轉型，他並細數1年來共輔導24.7萬家中小企業、創造新台幣97億多元產值、協助節電3.63億度等成果。

談到台、美完成對等關稅談判，將簽署對等貿易協定(ART)，卓榮泰表示，這是關乎各行各業關稅及貿易的協定，行政團隊已「做足全部準備」，靜待行政院副院長鄭麗君赴美進行最後一次談判。

卓榮泰也指出，目前關稅談判成果包括對台稅率降至15%不疊加、半導體及其衍生品232關稅最惠國待遇等，讓台灣享有與競爭國家公平的待遇，將可維持產業競爭力；且台灣在232關稅是全世界第一個取得最好條件的最惠國待遇，再次證明台、美是「民主產業的戰略夥伴」。他說：『(原音)這兩個(成果)也代表著美方跟台灣，台、美雙方再度向全世界證明我們是「民主產業的戰略夥伴」。我們既有競爭力，我們又維持戰略夥伴的關係，對未來全國所有產業的轉型絕對有更大的幫助，請大家繼續加油好嗎？』

卓榮泰表示，賴總統已指示中小信保基金、中小企業聯合輔導基金會、金融單位透過電訪「主動出擊」，了解中小微企業在關稅談判過程、結果底定後有無需要政府協助之處。他並強調最近就會調資料，看相關單位是否依照指示與業界「產生最好的連結」。

卓榮泰也提到台灣正透過AI新十大建設邁向「全民智慧生活圈」，且國家也要轉型，希望國會能給予政府合理預算、國際給予更多協助，朝向「更開放、更全面發展、更富強、更安全」的國家進展。最後，卓揆再次呼籲行政、立法兩院在農曆年後回到常軌，好好審查年度預算、軍購預算等，讓政府能用更大力道協助中小微企業、照顧人民，也讓國家主權安全得到全面升級與發展。