談防衛軍購特別預算 卓榮泰批在野黨版本不倫不類、抄抄寫寫

行政院長卓榮泰今天南下高雄海巡隊參加查獲毒品走私記者會，致詞時談到海鯤號昨天做了很成功的開始測試。（圖：溫蘭魁攝）

國造潛艦原型艦「海鲲號」昨天完成50公尺首次「淺水潛航測試」，行政院長卓榮泰今天（30日）說，「海鲲號」已經如國民黨委員的預言「沉下去又浮上來」，他提到防衛軍購特別預算時，抨擊在野黨提出「不倫不類、抄抄寫寫的替代版」，唯有通過政院完完整整的特別預算，才能籌組一支先進、精準，能夠跟得上新時代、強而有力的戰鬥部隊。（溫蘭魁報導）

行政院長卓榮泰30日南下高雄旗津參加「查獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會」，他在致詞時，先是稱讚服役還不滿1年的高雄海巡隊PP10096船艇查獲大量毒品，接著話鋒一轉：「昨天海鲲號已經如國民黨委員的預言『沉下去又浮上來了』，我們真的做了很成功的開始測試，我也再度的要求台船所有的工程師和同仁，繼續更嚴謹的做往後所有的測試，無論如何要讓這個對我們來講，非常劃時代的國艦國造能夠順利完成。」

卓榮泰接著又提到防衛軍購特別預算：「雖然在野黨提出了一個不倫不類的替代版、抄抄寫寫的替代版，但是，唯有通過我們這樣完完整整的、各項目標完整的一個特別預算，才能夠讓我們籌組一支先進、精準，能夠跟得上新時代、強而有力的戰鬥部隊。」

卓榮泰認為，籌建安全的台灣之盾，更要用AI科技，讓台灣的國防科技能跟得上世界。