談陳佩琪「擦地」哽咽失聲！柯文哲嘆「被抄家」：連兒子滿月手環都翻出來

柯文哲今日最後公開答辯，強調自己很節儉、絕不會私用政治獻金，談到陳佩琪跪地擦地時更哽咽失聲。白廷奕攝



台北地院審理京華城案及政治獻金案進入尾聲，今（12/23）日又輪到柯文哲答辯。柯文哲感嘆，動用國家機器查了一年，他全家大小、辦公室和他的助理全都被抄，連結婚聘禮的箱子、兒子滿月的金手環都被翻出來。他強調絕對沒有把政治獻金拿去私用，談到某天晚上10點多回家，看到太太陳佩琪還跪在地上擦地，忍不住哽咽失聲地說「我們家沒有傭人……。」說自己是很節儉的人。

北院連續8天開庭言詞辯論，今日下午由柯文哲和律師就政治獻金案部分進行答辯，由於最後陳述程序不包含在法庭播送範圍，這也是他本案辯論最後的公開發言。柯文哲今日準備好講稿，語重心長談了超過40分鐘，他開場先和大家說聲「辛苦了」，「特別是因為我而受到牽連的受害者」，也特別感謝法官在3個月前同意他交保，因為他在羈押時沒有桌椅、檯燈和網路，有疑問也無法查證。

柯文哲嚴肅指出，京華城案看似複雜，其實只關乎一個簡單問題，也就是「柯文哲究竟有沒有介入京華城案，指示圖利京華城」。他依然強調自己不清楚細節，連容積率變成840％都不知道，認為那段期間是Covid-19疫情高峰，他每天都在處理疫情，也沒人進晨會報告本案，他是聽證人到庭證述才得知案情。

柯文哲被控收受威京集團主席沈慶京賄賂，圖利京華城。資料照。廖瑞祥攝

柯文哲抨擊，檢察官說《都市計畫法》第24條不能給予容積獎勵，不是都更案件不能比照都更，但事實是京華城根本不是用都更辦法給予容獎，可見他當初被羈押的基礎根本是錯的。他也批評，檢察官論告時反覆強調「公平、公平、公平」，但公平不用特別強調，「如果一開始就公平對待本案，也不會走到今天」。

柯文哲感嘆，檢察官在政治獻金案起訴求刑他13年，「坦白講也許你們覺得很得意，在政治上也許有很好的新聞效果」，但重點是政治獻金有沒有合理使用」。檢辯不斷爭執政治獻金是誰的，但他反覆強調「政治獻金不是我的，大家捐的就是大家的」，認為檢察官的指控牽強。他直言，現在他家裡，最討厭民進黨的不是柯文哲，而是陳佩琪。

柯文哲羈押期間，陳佩琪頻繁出席旁聽，也經常當眾落淚。讀者提供

柯文哲說，過去一年多，不僅北檢偵查此案，監察院也不斷來函，直言地檢署和監察院真是「合作無間」，動不動就可隨便扣押別人財產，「我要欽佩你們嗎？」反問檢察官查了那麼久，「有查到任何一筆我拿去私用嗎？」柯文哲也要檢察官「走出去真實的世界看一看」，說自己在總統選舉期間掛的看板，比高雄市長初選候選人在任何一個行政區掛的數量還少。

柯文哲感嘆，在選總統期間政治獻金有18萬筆，民眾黨也有3萬筆，他不知道會計師會自行挪移科目，或許民眾黨有做不好的地方，但他絕對不是壞人。他反問檢察官，「不用《政治獻金法》處理本案，特意用《刑法》起訴，這是你們說的公平嗎？這樣濫行起訴，你們真的心安理得嗎？」

柯文哲砲轟，「作偽證的林欽榮、作證超級熱心的林洲民，還有洩漏偵查秘密的台北地檢署。你們三個正義凜然的坐在這裡，你們怎麼不回去跟王俊力（北檢檢察長）說『你們這樣幹，我幹不下去了？』」

柯文哲痛批，「士大夫之無恥，是謂國恥」，這個案件辦成這個樣子，整個國家的司法信任度都被破壞掉了，強調法律絕對不能選擇性適用，因為司法是人民最後的保護網，「如果我們的國家連檢察官，甚至連大法官都不守法，台灣人民應該怎麼辦？」

