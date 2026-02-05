談陸配立委李貞秀 國台辦：兩岸一中不存在「放棄國籍」問題

民眾黨不分區立委李貞秀3日宣布就職，因其「陸配」身分引發綠營部分人士質疑其「國籍」問題。有官員即放話，行政院長卓榮泰等官員在立法院可不必回答其質詢及索資。對此，大陸國台辦發言人陳斌華表示，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題。

民眾黨不分區立委李貞秀3日宣布就職。（圖／翻攝李貞秀臉書）

大陸國台辦5日舉行例行記者會。有記者詢問，陸配李貞秀就任台灣民意代表，卻因未能放棄「大陸國籍」遭質疑，甚至未來可能因此被解職。在兩岸目前的特殊關係下，若民進黨當局以無法放棄國籍為由卡住陸配的「參政權」，大陸方面會否擔心對「一中原則」的堅持成為民進黨進行統戰反宣傳的理由，更導致陸配在台被打上標籤？在這種情形之下，大陸方面會否考慮展現政策靈活度，針對擔任台灣「公職」的陸配申請放棄「大陸國籍」時，核發例如「非外國關係國籍喪失證明」之類的文件，協助保障陸配在台參政權益？

大陸國台辦發言人陳斌華表示，「我要再次強調，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。這是不容篡改的歷史和法理事實，因此根本不存在所謂『放棄國籍』問題」。

陳斌華指出，台灣地區有許多大陸配偶，他們在台正當權益包括參與社會事務的權利，理當得到保障，不應淪為民進黨當局政治操弄的犧牲品。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，赤裸裸販賣「兩國論」，不斷進行謀「獨」挑釁，煽動對立對抗，製造「綠色恐怖」恐嚇打壓政治異己，迫害欺淩陸配群體，種種濫權妄為、與民為敵的惡行已遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。

