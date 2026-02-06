談離婚強脫妻內褲性侵⋯他因1事「卡彈停機」！嘉義莽夫認錯下場仍淒慘

記者林昱孜／嘉義報導

性侵（示意圖／翻攝自pixabay )

嘉義人夫阿德（化名）與妻子小琴（化名）感情不睦，談離婚時突然一言不合爆發口角甚至演變成肢體衝突，吵到一半阿德竟然強行脫下小琴外褲、內褲試圖性侵，見妻子不斷哭泣才停機卡彈。嘉義地方法院審理後，認為儘管兩人仍有婚姻關係，但仍應尊重對方性自主權，考量阿德在最後關頭「己意中止」，依強制性交未遂罪，判處有期徒刑10月，全案可上訴。

判決指出，阿德與小琴有婚姻關係，雙方於114年7月談在住處談離婚，結果兩人爆發口角甚至還發生拉扯，阿德不顧反抗強行抱住小琴甚至強行脫褲，企圖霸王硬上弓，差一秒就得逞，但阿德發現女方不斷哭泣發抖，決定停下動作。

廣告 廣告

嘉義地方法院審理，阿德對於犯行坦承不諱，配偶施暴並企圖性侵，嚴重侵害小琴性自主權，考量在過程中見

對方哭泣中止犯罪，符合減刑規定，最終依強制性交未遂罪，判處阿德有期徒刑10月，可上訴。阿德及小琴夫妻情分早在當時已全沒了，114年8月正式簽字離婚。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

精準計時！他靠「快槍紓壓」海撈20萬 小姐「1節時長、價碼」曝光

前後任「畫面交流」⋯她口愛片遠播中國再傳回台灣！現任男友崩潰心碎

爸爸害的？13歲女童肚子痛竟是「胃癌末期」 醫開刀嚇傻：腫瘤像撒豆子

性平學習單揭恐怖安親班！淫師廁所藏針孔 趁女童熟睡「撥內褲拍私處」

