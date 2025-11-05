談非洲豬瘟卻大歪樓！親綠學者嗆「不和朱學恒單獨用餐就不會被強吻」 鍾沛君霸氣回嗆

台中市梧棲區一處養豬場確診非洲豬瘟，中央災害應變中心於3日公布完整疫調結果，台中案場的病毒可能來自「未落實蒸煮廚餘」。國民黨台北市議員鍾沛君聲稱「病毒不進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」對此，政治立場偏綠的旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（5）日竟嗆，「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。」此話一出，立刻引發熱議。

翁達瑞今日在臉書發文表示，國民黨的地方首長擺爛，卻還能獲得選民支持，訣竅就是甩鍋民進黨主政的中央政府，而對國民黨的甩鍋術，民進黨卻無法有效反擊。他批判，台中爆發非洲豬瘟，台中市長盧秀燕嚴重怠惰，市府還造假資料洗白官員，為了掩飾盧秀燕的無能，國民黨的公職傾全力甩鍋中央政府，誤導許多不明事理的民眾。

翁達瑞直言，「這是擺在眼前的事實，只有台中爆發非洲豬瘟」，證明中央政府的邊管成效良好，問題出在台中市政府的監控失靈。

翁達瑞更表示，如果鍾沛君還要硬拗，那就用她被朱學恆強吻的事件當類比，反駁她甩鍋中央政府的說詞，「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。就算你們單獨用餐，只要朱學恒不是色狼，妳也不會被強吻。」

針對翁達瑞「只要不跟朱學恒單獨用餐，妳就不會被強吻」的說法，鍾沛君在臉書回應，「翁達瑞這種性別議題高見，我還以為在看印度ㄉ新聞。」不少網友紛紛表示「那種長年住國外，卻對台灣指指點點的人......」、「這種言論不尊重女性」，更有人點名長期推動台灣性別平等運動的民進黨立委范雲，直言「范婦又睡著了嗎？」、「3+11范婦又躲起來了？」

