談預防性升息 楊金龍：通膨預期不嚴重但會上修CPI預測

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者潘姿羽台北10日電）主計總處公布5月消費者物價指數（CPI）漲幅突破2%，引發外界對於通膨的擔憂，並關注有無預防性升息的必要性。央行總裁楊金龍表示，中東戰事時間比預期久，央行可能因此上修CPI預測值，不過目前為止，台灣沒有輸入性通膨。

至於是否須採取預防性升息，楊金龍說，預防性升息的前提是，大家可以預測到未來半年、1年，通膨會持續往上，且通膨預期成形，但目前觀察，通膨預期不嚴重。

楊金龍今天出席立法院財委會，外界關注台灣通膨情勢及央行貨幣決策動向。

廣告 廣告

國民黨立委李彥秀指出，央行於2024年3月決議升息半碼，出乎市場意料，現在回顧預防性升息的作法，覺得效果好不好。楊金龍表示，以當時狀況來看，預防性升息「我覺得是正確的」。

李彥秀追問，受到中東戰事影響，國際能源價格高漲，已經影響台灣；對央行而言，到底要事前採取預防性升息，還是事後再有動作比較好。

楊金龍說明，預防性升息的前提是，大家可以預測到未來半年、1年，通膨會持續往上，且通膨預期成形，進而推升通膨，這種情況一定要採取預防性升息；但若通膨上升、又很快下來，預防性升息的政策效果就不會很好。

楊金龍進一步指出，這波通膨主要是供給面因素推升，台灣政府以供給面政策應對，看來相當成功，因為面對供給面推升的通膨，貨幣政策比較沒效。

國民黨立委顏寬恒追問，強勢新台幣有助於對抗輸入性通膨，能源價格高漲的同時，央行維持利率不變，是否削弱透過匯率緩和輸入性通膨的功能。

楊金龍表示，中東戰事時間比預期久，央行6月可能上修全年CPI預測值，不過目前為止，台灣沒有輸入性通膨的問題，也沒有通膨預期高漲的情況。（編輯：潘羿菁）1150610