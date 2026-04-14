談馬英九狀況頻受批評 蕭旭岑：很多人叫我不要再講了

國民黨副主席蕭旭岑(右)今表示，他近來提到前總統馬英九(左)的狀況受到外界很多批評，很多人叫他不要再講了。圖為馬英九2018年12月發表新書「八年執政回憶錄」，此書由馬英九口述、蕭旭岑執筆。(資料照，記者廖振輝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕馬英九基金會人事案持續延燒，甚至扯入前總統馬英九的身體狀況。被指控違反財政紀律的前馬英九基金會執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑今在網路節目表示，他提到馬的狀況受到很多批評，但很多人叫他不要再講了，他也覺得不適合再談。但他願意接受基金會三人調查小組調查，希望他們趕快約談他，相信以他們的公正可已調查清楚，「一定可以還我公道跟清白」。

蕭旭岑上午接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」節目專訪，針對違反財政紀律的指控，蕭旭岑表示，這件事已經發生超過一個月了，他上次公開講此事時就決定不要再對這件事情發言，「因為我也提到了馬前總統的一些狀況，當時也受到很多批評，說我不應該去講馬前總統的狀況，我自己也是因為被逼到無路可退」。

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蕭強調，自己那天的心情和態度，「我已經被逼到無路可退，我必須為我的清白申冤」 。但是他講了之後，很多人叫他不要再講了。他已經適當的表達了，包含他個人的清白經得起檢驗，還有馬英九的一些狀況，他不宜再講。

蕭旭岑表示，最重要的是3月27日的董事會已經決議要組成一個調查小組來調查這件事情，調查小組一個是當過經濟部長，一個當過行政院秘書長，一個當過立法委員，三個都是在社會上公正而且大家信任的人，所以他願意接受董事會調查小組的調查。另外一位沒有參與的董事是台灣最公正的媒體的總主筆，她也不可能偏袒任何一方。他認為這四位董事，如果今天針對這件事情了解，「一定可以還我公道跟清白」。

蕭旭岑也提到，基金會的解釋和董事的解釋，他是不太了解的，他們說董事會在3月27日之後，董事們一直沒有拿到相關的資料，已經決定4月13日，也就是昨天要約談其中一位「所謂的檢舉人」。但是因為突然間調查小組的會議變成臨時董事會，所以調查小組就變成覺得不太適合所以就沒有出席董事會，就流會了。

蕭旭岑重申，他的立場很簡單，沒辦法針對這些片面的資訊去回應，「希望董事會調查小組趕快來約談我」，他也很願意把一些情況跟他們說明，因為有些涉及到馬英九的事情，也不適合再談。

朱凱翔詢問，馬英九指1月中發現財政紀律問題，到底是什麼事情？到目前為止，有媒體報導，跟他有關的是薪水太高，或是擔任國民黨副主席還領基金會的薪水，「我不知道這個跟財政紀律有什麼關聯」。當然他要尊重董事會的三人小組，願意對董事會三人小組來說明，以他們的公正應該可以把事情查得清楚。

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