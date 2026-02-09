談高市大勝「背後一定有美國力量！」郭正亮：情況對國民黨非常不利

日本第51屆眾議院大選於8日晚間落幕，首相高市早苗領導的自民黨拿下壓倒性勝利，單一政黨席次突破3分之2，創下戰後最高紀錄；兩大在野黨聯合成立的中道改革聯盟則面臨慘敗，席次腰斬至49席。對此，前立委郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，他認為這場選舉背後是美國力量的介入。

郭正亮表示，一向被認為立場傾民主黨的美國《華盛頓郵報》在高市勝選後直接刊登社論，寫道高市的大勝對美國是好消息，直接表態支持高市，而美國總統川普也在選前聲援高市；台積電董事長魏哲家也巧合般的在選前赴日與高市會面，並宣布投資3奈米製程，為高市選情加分。但總統賴清德哪有辦法指揮台積電？只有美國可以。

郭正亮認為，高市的勝選背後一定有美國的力量，而高市的親美、MAGA形象也使其得到川普提前表態支持，這並不容易，顯示高市在抗中與親美上都得分。

郭正亮指出，總統賴清德將因為此次選舉結果，在國防特別預算議題上對在野黨有更兇的攻擊，可能抓緊美國立場並逼迫國民黨讓步，國民黨在該議題上必須小心。美國日前突然又提出還要軍售台灣200億，事實上就是在協助解釋特別預算的內容。

郭正亮認為，「美國的力量正在運作當中，對國民黨非常不利。國民黨恐怕要面對的，是對美國的交代。」



