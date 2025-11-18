即時中心／温芸萱報導

中國宣布在黃海南端展開「連8天」實彈演練，回應日相高市早苗「台灣有事」言論。同時，美國海軍作戰部長柯德爾訪日，他表示，對高市「台灣有事」發言不感到意外，並強調「能理解她對此高度關切的立場」，也重申美軍戰略不會因此改變。柯德爾此行將與日本自衛隊及政府高層會面，深化美日防務合作與印太戰略協作。

日本首相高市早苗日前表示，若「台灣有事」，日本可能判定為「存立危機事態」，進而出動自衛隊干預，此番言論引發中國強烈反彈。除外交上的唇槍舌劍，作為回應，中國更祭出連續8天在黃海南端進行實彈演練，企圖施壓日本。

廣告 廣告

據《自由時報》報導，美國海軍作戰部長柯德爾前（16）日抵達日本，昨（17）日在東京接受媒體採訪時，被問到對高市的言論有何看法。柯德爾表示並不感到意外，但很難「明確解讀『存亡』意思」，同時表示理解高市首相關切的立場。他也強調，美軍的戰略不會因任何言論而改變。

作為美國海軍最高軍官，海軍作戰部長擁有上將軍銜，與陸軍參謀長平級，並列參謀長聯席會議成員，行政上隸屬海軍部。柯德爾此行將與日本自衛隊及政府高層會談，進一步鞏固雙邊防務合作，深化印太地區協作。

原文出處：快新聞／談高市挺台言論 美海軍作戰部長：能理解她高度關切的立場

更多民視新聞報導

黃國昌慘了！遭北檢列貪汙案被告 吳靜怡酸：藍白明年還怎麼合？

現役軍官竟成共諜！「助中國竊取機密」遭求重刑 國防部震怒譴責

黃國昌嗆北檢「放馬過來」！列貪汙案被告不認錯 反轟執政黨鷹犬

