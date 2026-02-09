談高市早苗壓倒性大勝 鄭麗文：變成「日本有事、台灣有事」

鄭麗文稱高市早苗壓倒性勝選變成「日本有事、台灣有事」。資料照 廖瑞祥攝



日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在首相高市早苗領軍下大獲全勝，寫下歷史性紀錄。國民黨主席鄭麗文今（9日）接受網路專訪表示，她當然希望整個東亞往和解的方向走，之前高市早苗曾說：「台灣有事、日本有事」，現在則有點倒過來，變成「日本有事、台灣有事」，意即日本如果有事，那大家都有事。

鄭麗文還說，站在台灣角度，要先把台灣顧好，當然希望台海無事，才是努力方向，不管高市早苗狀況如何，全世界還是希望台海無事，不要有軍事衝突。一旦台灣淪為戰場，後果不堪設想，不希望台灣淪為第二個烏克蘭。

廣告 廣告

她說，日本是日本，台灣是台灣，希望台灣仍是一個國際舞台上有主動發言權的行為者，不能把自己做到任人宰割、聽人擺佈的棋子而已。

鄭麗文指出，大家在關注美日、中國等世界局勢，也不要妄自菲薄，台灣還是可以主動影響區域局勢，也絕對有戰略高度與價值。她批評民進黨錯估、矮化台灣價值，在美國、日本都積極爭取台積電之際，台灣應該對未來有發言權，而非誠惶誠恐、仰人鼻息。

她表示，國民黨沒有要選邊站，與美國的戰略夥伴關係、應該對等互惠，而不是像民進黨的處理方式，犧牲台灣自主權跟利益，換來不是健康關係，她希望永續的對美關係。

鄭麗文也認為，這次選舉的結果，對日本來講並不是什麼重大的改變，長期以來日本都是這樣的親美路線，而高市早苗的人氣不一定完全來自政治立場，其性別、特質有別於過去傳統日本政治人物，也占了很大的因素。

更多太報報導

高市早苗旋風襲台？王鴻薇喊話國民黨深思：美國顯然佔了上風

蔡英文賀高市早苗「歷史性勝利」 盼持續深化台日情誼

親中派落馬！專家：高市鞏固親美抗中的戰略清晰格局