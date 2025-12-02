近期日本首相高市早苗因堅定「台灣有事即日本有事」一論，導致中日矛盾加劇，然而外界本預期支持率會因外交問題遭受打擊，高市與閣員卻因堅定立場論述，獲得社會聲援，連兩個月支持率破七成。政治評論員吳靜怡今（2日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，高民意支持其中因素就是超越黨派、內閣一致對外，反觀目前賴政府困境是政策擴散率低，應對在野顯得疲憊。

談高市早苗用人不唯親、內閣一致對外！吳靜怡嘆綠營政策擴散不力…網友留言：賴清德旁缺明星綠葉

近期日本首相高市早苗因堅定「台灣有事即日本有事」一論，導致中日矛盾加劇，然而外界本預期支持率會因外交問題遭受打擊，高市與閣員卻因堅定立場論述，獲得社會聲援，連兩個月支持率破七成。政治評論員吳靜怡今（2日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，高民意支持其中因素就是超越黨派、內閣一致對外，反觀目前賴政府困境是政策擴散率低，應對在野顯得疲憊。



吳靜怡提到，日本社會原本對政治較為冷感，但在高市早苗當選首相時，很多人開始關注政治，原因是首度有女性候選人成功當上首相，尤其吸引到年輕人的目光，對中國的強硬態度也讓社會不少民眾產生共鳴，高市全國支持度能突破七成，很大一部分是超越黨派。



周玉蔻也說，高市還拉同黨「政敵」茂木敏充、小泉進次郎入閣，結果閣員都圍繞其身邊，團結一致，這部分賴清德有不分派系嗎？日本閣員一個個站出來都面露和樂、充滿自信，反觀我國閣員很多都是「苦瓜臉」。



周玉蔻指出，綠營府院黨輿論系統同樣有問題，習慣吵架結果沒辦法好好論述，發言人似乎當自己是名嘴；反觀高市早苗和閣員都會出面說明，意見一致有延續性。吳靜怡也認為，現在執政黨因朝小野大，在各方面政策論述上顯得疲憊，導致提出政策時擴散力道不夠，無法達到效果。



針對談論高市政府和賴政府之間的差異，有聽眾留言表示，「當初蘇貞昌的吵架是有底氣的，電火球對一般民眾的語言很了解接地氣，所以民眾可接受」，「這點COCO姐說得有道理，民進黨現在真的沒有創造議題的能力」；有聽眾指出，「​​賴清德旁缺明星綠葉。高市旁有很多強力綠葉。以前蔡英文也有。」

(圖片來源：首相官邸、新聞放鞭炮)

