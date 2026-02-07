談高樓跳下來的工安意外，陳珮騏表示看似普通的「公主抱」其實最危險.引發江國賓等共鳴

陳珮騏最怕毀容.10年前就買保險/記者倪有純攝

民視八點檔替身演員拍戲出意外，引發軒然大波，謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文今（7）日出席三立公司八點檔《百味人生》粉絲見面會，江國賓談到工安意外一事，表示心裡相當難過，很擔心其家屬處境；謝承均則曾因拍攝武打戲，眼窩被打到，縫了4針，再往上一點，眼睛就失明。

江國賓表示，拍武打戲很難買保險，保額會要求比較高「每個行業都要小心安全」，他也慶幸受傷演員已出院。江國賓演八點檔經歷豐富，坦言拍攝武打戲、吊鋼絲的橋段，一定多少都受過傷，該名替身演員只有單薄安全墊的狀態下，從高台墜落，江國賓說：「這麼高跳下來很危險，保護措施要做得好，看到當下滿難過。」

今（7）日三立八點檔《百味人生》在迪化街辦粉絲見面會，近日八點檔發生工安意外，陳珮騏坦言看似很有戲劇效果，看起來高度不高，不危險的公主抱其實最危險。有時抱著女生跑來跑去摔下去衝勁很大。 除了劇組的保險，自己早在10年前就私下加買「毀容險」，先前拍攝公主抱的橋段，她也直接拒絕，強調：「演員要盡力，但不是要逞強，我們是演員但不是特技演員。」

日前謝承均公主抱她奔波多回，她意識到對方已無力，她就直接跟劇組說，拍最後一次了。她說，「你可以說我不配合、不敬業，但要保護自己」，公主抱聽起來傷害性不高，但男生如果抱不住女生，常會讓女演員骨盆受傷，提醒年輕演員拍戲該有所堅持、不要拿命拚。 民視八點檔替身演員近日拍墜樓戲受重傷，演員保險問題受到關注，陳珮騏表示劇組通常會保意外險，但拍戲時間長，儘管演員保額都比較高，但都會私下自己加買保險：「因為拍戲時間長，遇到狀況比較多，受傷時候的時候，保額比較高，雖然死亡賠償不多，但夠家人幫我們辦後事。」

她以前當模特兒時，看前輩為了美腿買保險，「 我當演員我是靠臉吃飯 ，要摔會有大片傷痕，我意識到這件事，有一天拍戲我毀容了，需要醫美手術需要這個錢幫我，已經保了十年了，幸好沒用過那筆錢，謝天謝地 。」

陳珮騏坦言八點檔以外的戲，通常演員都會先上課，但八點檔搶時間拍，拍戲攝常常「土法煉鋼」，她也說在年輕的時候都聽命行事，現在會自己做判斷。