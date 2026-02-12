即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

無黨籍原住民立委高金素梅，涉及人頭詐領助理費等案，北檢前天（10）前往其陽明山住處、國會辦公室等18處搜索，並約談高金素梅在內18人約談；民進黨立委王世堅當天受訪則強調，本案並無政治力介入，並要求對方從容面對，更認為對方是台灣派，但也是這句「台灣派」讓王世堅慘遭砲轟。對此，王世堅今（12）日受訪開嗆莫名其妙，更喊話，只要對方是生活在台灣，大家就是命運共同體。





王世堅今日受訪表示，那天我說高金素梅在我看來也是「台灣派」，就這樣一句話看到針孔沒看到磅空（山洞），就會被火車撞死，「今天王世堅如果一句話是錯的，就要被他們撻伐、聲討到這種地步的話，國家還有其他那麼多大事，怎麼不去做呢？就因為這一句話不對，導致我們國家分裂了嗎？」。

「我覺得很莫名其妙」，王世堅說，執政黨應該雍容大度、包容各種不一樣的聲音，這樣國家才會進步，更要把心胸、態度放大，這樣才能壯大台灣，這才是真正的台灣派，而台灣派要越做越大。

他認為，即便高金素梅心裡有多少不一樣，但是只要對方是生活在台灣，大家就是命運共同體，而且既然是命運共同體，當然釋出善意，「希望高金素梅也是台灣派的1個成員，這有什麼不對嗎？」。

王世堅又說，自己年輕時候經營1個小鐵工廠，結果用30幾位都是原住民同胞，因為只有原住民同胞願意做這樣的工作、忍受惡劣環境工作，造成台灣今天經濟發達、繁榮，他們是最大的功勞者，這些人遇到委屈會找原住民立委幫忙，而他聽最多的就是高金素梅，「我完全不認識她，但聽到的是她的好風評」。

因此，王世堅認為，高金素梅該接受司法調查，司法歸司法，但是認同歸認同，而蔡英文曾說過「在我們台灣，沒有人必須為他的認同道歉」，而在台灣每個人都可以活得有尊嚴，因為我們是命運共同體，即便每個人想法不是百分之百相同，但是最基本的是大家共同愛護台灣，絕對不要去質疑這種立場。

原文出處：快新聞／談高金素梅是台灣派被嗆爆 王世堅：大家都是命運共同體

