談鹿港女兒、南庄青年 賴總統：把愛故鄉化為行動就會開花

總統賴清德今（29）日下午出席「2025總統與青年論壇」，與來自全國超過200位高中生齊聚一堂，第一線傾聽學生心聲。今年論壇以四大主題「青年培力健康校園」、「民主韌性台灣感性」、「圓夢向前接軌國際」、「AI賦能綠色永續」貫穿，現場多組高中生就不同主題提出專題簡報。賴總統聆聽「東大附中」的「倘若故鄉會開花」簡報後，分享了彰化鹿港女兒趙韻嵐、苗栗南庄青年的成功案例強調，只要把對故鄉的愛化為行動，故鄉就會開花。





青年論壇第4組來自台中「東大附中」的同學，以「倘若故鄉會開花」為題，聚焦東勢山城地方創生，並希望以青年創意重新喚醒地方記憶。團隊以「東勢文化祭」為起點，透過青年策展與地方合作，打造屬於在地的山城節慶，並將此活動命名為「山語祭」，意在讓東勢重新「開口說話」——不以短暫假日人潮為目標，而是吸引真正願意留下、願意參與、願意與地方共同成長的人。重塑地方認同、引入青年參與、創造永續循環，也讓更多人重新看見東勢的故事，也讓東勢能在未來的世代中持續綻放。

對此，賴總統表示，看到學生專題就像是「一封寫給東勢所有人的情書」，令他深受感動，笑稱「都已經醉了」，他盛讚學生以創意連結文化、情感與土地，呈現出一份極具深度與情感的地方創生提案。

賴總統進一步說明地方創生與農村再生的差異。他指出，農村再生偏向道路、景觀等硬體建設，「補助完就結束」，但是地方創生則不同，是「讓年輕人回到故鄉、留下來，利用地方特色建立可持續的產業與生活」；他高度肯定東大附中構想非常完整，表示政府會提供相應補助，希望地方創生計畫能在3至5年內站穩，讓青年能夠真正回到故鄉扎根。

他也分享2個近期成功案例，第一是彰化鹿港女兒趙韻嵐，以在地水果與蜂蜜製作冰淇淋並奪下世界冠軍，帶動地方名聲；第二是苗栗南庄青年打造的地方創生中心，從老屋民宿、深度旅遊到交通接駁甚至協助長者日常需求，展現完整的地方創生模式。

最後，賴清德強調，東勢未來可以「截取客家所長，組成一套完整、符合地方需求的地方創生計畫」，更有機會成功，鼓勵學生勇於嘗試，把對故鄉的愛化為具體行動，真的能讓「故鄉開始開花」。

