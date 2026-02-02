談黨團幹部改選 她點破「TeamWork vs. KingWork」酸藍營只聽傅崐萁

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院新會期即將展開，各黨團幹部與成員也面臨重新洗牌，民進黨團除了現任總召柯建銘爭取連任外，綠委蔡其昌也宣佈參選。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（2）日表示，新會期一切重新開始，民進黨團期待與各黨團新任幹部與成員深化交流合作，只要以民生與國家利益為優先，「不只藍白合，綠藍白都可以合」。

吳思瑤指出，民進黨團對新會期充滿期待，未來將全力促成對話、溝通與合作。她也表示，針對民眾黨新遞補的6位立委，民進黨團都將主動認識與交流；至於李貞秀部分，只要依法填寫並送出放棄國籍相關表格，即可化解社會對國安的疑慮，「她可以為自己解套，也可以用行動證明自己不會背離台灣人民的利益」。

談及民進黨團即將進行的幹部改選，吳思瑤認為，在正式開議前，黨團仍有時間充分討論與思考未來布局。她指出，現任總召柯建銘 是「國會的百科全書」，最嫻熟議事、也最具國會經驗，若能連任「是the best」；而現任副院長 蔡其昌 同樣具備深厚議事歷練，是另一個「the best」。

吳思瑤強調，民進黨團將在「兩個the best」中選出「the best of the best」，不論未來黨團「新三長」如何組成，民進黨團51位立委都是一個團隊，「我們是 TeamWork，而不是KingWork」。

她也直言，民進黨團的運作文化，與國民黨形成強烈對比，「不像國民黨完全只服膺於國民黨團總召傅崐萁一人的路線、KingWork」。吳思瑤強調，民進黨團向來重視民主與集體決策，未來也將持續作為國會中最民主、最重視團隊合作的黨團。

