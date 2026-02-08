談《世紀血案》爭議 柯文哲：綠執政18年說沒真相「我不想聽了」

民眾黨前主席柯文哲出。資料照。民眾黨提供。



電影《世紀血案》取材林宅血案，卻未取得當事人林義雄同意，引起社會撻伐聲浪。民眾黨前主席柯文哲今（2/8）直言，「民進黨經過阿扁執政8年、小英又8年、現在賴清德又快要2年了，如果加起來18年了，你還跟大家講說沒有真相，我實在是不想聽了。」

柯文哲今出席民眾黨青年部「2026該你上場：選戰實務培訓營」市場掃街與新春揮毫，被問及《世紀血案》取材林宅血案，卻未取得林義雄同意，他表示自己的意見是，歷史的事件最好是能夠盡快地跨過去了，因為重要還是要往前看，這是他長期來對228這種轉型正義，他個人的意見，「如果民進黨經過阿扁執政8年、小英又8年、現在賴清德又快要2年了嘛，如果加起來，18年了，你還跟大家講說沒有真相、沒有什麼，我實在是不想聽了。」

廣告 廣告

柯文哲強調，結論就是說，應該歷史往前看，「我不是說要遺忘歷史，但是應該盡快做個總結，然後台灣還是要往前走」，這就是為什麼民眾黨寧可在228舉行「一日北高」，一種比較正面的活動來取代那一種，「我很討厭每天都在搞那些悲情，特別是不要去消費過去的受害者。」盡快跨過去、往前走，這才是歷史正確的態度。

更多太報報導

太殘忍！《世紀血案》殺青記者會竟是雙胞胎冥誕

殺青才知《世紀血案》未獲授權？楊小黎曝合約細節：簽約時說已取得

林宅血案鮮為人知的秘辛 王瑞德提有人放話不利「警組護屍大隊日換冰櫃」