談《世紀血案》爭議 蘇巧慧：歷史甚至還沒翻頁

[Newtalk新聞] 電影《世紀血案》改編自1980年的林宅血案，未上映即引發爭議。父親、行政院前院長蘇貞昌就是當年美麗島事件的辯護律師，民進黨立委蘇巧慧今（8日）受訪談及，這些事件都還歷歷在目，「歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁」。

蘇巧慧表示，他的父親蘇貞昌當年是美麗島事件的辯護律師，那個場景、事件確實對很多人都留下很深刻的影響，記得她的父親蘇貞昌當年說：「當（林義雄妻子）夫人方素敏站到台上去，一句話都說不出來，但台下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台上丟，代表對台灣民主的支持、為受刑人的抱屈。

蘇巧慧表示，這些事件都還歷歷在目，歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁，希望有更多的人知道這段歷史。揭露歷史不是為了要揭露創傷 ，而是要讓大家明白，台灣的民主有多麼不容易才爭取而來，我們應該要繼續守護台灣的民主。

媒體追問，該電影劇本傳出，影射台獨運動先驅史明是林宅血案兇手，且電影背後製作公司疑似有中資介入，是否影響觀眾對史料的看法？蘇巧慧回應，目前看到的資訊都只有演員所發出的社群文章，並不清楚其它資訊。

蘇巧慧強調，非常希望這個真實存在的事件，離現在並沒有很遠的事件，受刑人與其家屬、辯護律師與其家屬，這些當事人都還在的現在，他們要讓真實的狀況可以被呈現，讓台灣人民更知道台灣的民主是多麼不容易爭取來的。

