談「兩年條款」曝柯文哲曾勸留立院 黃國昌：今早已簽辭職書

前民眾黨主席柯文哲日前被問及「兩年條款」時，僅以「私下討論」做為回應。民眾黨主席黃國昌今（5日）透露，陳昭姿「比較特別」，稱這是她與柯文哲要處理的問題，而柯文哲曾問他是否續留立院，但他認為自己是黨主席、總召，要讓人覺得黨有制度，因此在一早已在黨團簽好辭職書了。

民眾黨主席黃國昌今（5日）早接受網路節目《誰來早餐》專訪時說明，「兩年條款」期限將屆，而立委陳昭姿的情況較為特殊，屬於她與前主席柯文哲之間個別處理的議題，並不會牽動其他立委的辭職規劃，「今天一早我就已在黨團簽好辭職書了」。

黃國昌指出，立委請辭涉及一定行政程序，因此黨團將於今（5日）收齊辭職書，力拚在2月1日讓新任立委能以最短時間完成銜接，相關作業仍須經過中選會與內政部程序。黃國昌強調，「以民進黨政府無恥的程度，空窗期會拖多久？會不會上下其手？」這些風險，民眾黨必須事前防範。

至於陳昭姿的「兩年條款」是否會有意外安排，黃國昌認為，這就是柯文哲在處理的，去年夏天，有黨代表提案要暫緩「兩年條款」、有黨代表認為要執行，自己在黨代表大會語重心長地表示，台灣民眾黨遭遇外力非常殘酷的攻擊，黨一定要團結，並徵求黨團同意是否可以不要表決，而自己說完所有考慮後下了結論，依舊維持「兩年條款」制度，除非柯文哲另有指示。

被問及「柯文哲是否會在過幾天指示，黃國昌遭司法追殺，希望繼續留在立法院」，黃國昌透露，柯文哲確實有跟他提過，但自己認為「是主席，也是總召」，希望黨給人的感覺是有制度，而接下來黨團的運作，不是辭職後就撒手不管，自己每週二、五晨會還是要與新立委開，也還有其他事情要做。





