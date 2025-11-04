談「學妹」鄭麗文 段宜康：以前覺得被背叛、原來是被欺騙

政治中心／綜合報導

鄭麗文由綠轉藍，還成了國民黨主席，昔日學運戰友段宜康直呼終於看清了她的真面目，以前覺得被背叛，後來才知道是當初被欺騙。段宜康還說，民眾黨主席黃國昌也是他學弟，他的轉變比鄭麗文還大！

手拿斗笠，身穿抗議政治迫害、還我公道服飾男子，就是學運時期的段宜康，這是1987年台大學運"511自由之愛"遊行，活動主張以學生集體力量，對抗國民黨用國家機器控制校園，台下不少人如今活躍政壇，包括林佳龍、范雲、鄭文燦，以及鄭麗文，時隔30多年，鄭麗文卻當選國民黨主席，從學運明星到"中國人"論述，學長們不勝唏噓。

前立委段宜康：「鄭麗文是我在台大的學妹，她在台大的一個社團，是台大最本土化的一個社團、最激進的一個社團，然後對她這一路的改變，我們在大學時代的朋友，其實一開始非常的驚訝，甚至覺得被背叛，後來慢慢看她的表現，才知道說我們當初，她沒有背叛我們，是當初我們被她欺騙。」

馬郁雯宣布參選中正萬華議員、前立委段宜康陪同掃街力挺。（圖／民視新聞）

外交部長林佳龍：「她這一向都是很特別的人，那也剛上任，我們也在加以觀察。」

學運夥伴變了個樣，和國民黨反倒成同一陣線，還提當年、爆學長的料，難怪段宜康覺得被騙了！

國民黨主席鄭麗文(6.24)：「等到我大學畢業，我跟你講，我在新潮流辦公室遇到段宜康，我說我大學畢業了，我想要出國念碩士，(他說)妳怎麼這麼笨啊，這時候是卡位的最好的時候，民進黨還人那麼少、位子這麼多，妳不趕快留下來卡位，跑出去念書妳頭殼壞掉。」

前立委段宜康：「經過了那麼多年，看到了一個人的真面目，我覺得政治也可以逼著一個人，能夠暴露他的真面目，這個大概也是，我們意想不到的一個功能。」

現任國民黨主席鄭麗文和段宜康早年曾是學運夥伴。（圖／民視新聞）

但政壇學弟妹裡頭，民眾黨主席黃國昌轉變之大，才是讓段宜康更驚訝。





前立委段宜康：「黃國昌我覺得他的變化，比鄭麗文更大，之前都讓我們相信，即便是在不同的政黨，他都會站在這塊土地的利益出發，後來才發現，他的價值只有一個，他的價值就是，對自己有好處的，那個就是他的價值。」

藍白主席學運發跡，如今卻和當初理念背道而馳，不只讓昔日友人難以接受，恐怕政治誠信同樣打折扣。





