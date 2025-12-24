談「小橘書」改版 劉世芳：官網先納「暴力攻擊」，有預算再編成新版

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳談「小橘書」改版。（圖／記者盧素梅攝影）

針對《台灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」）有可能明年有機會改版，並且納入像是北捷攻擊事件，內政部長劉世芳今（24）日表示，現在大家比較擔心的，包括是有暴力襲擊、或者是有這個大規模的恐攻案件的話，內政部會按照國土安全處的律定，先放在內政部的官方網站，「如果預算足夠的話，我們就會把它編列成下一次更新版的時候來使用。」

北捷攻擊事件後，引發「小橘書」改版討論，劉世芳昨天晚間在總統府「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會表示，針對暴力襲擊甚至是無差別的攻擊，如何站在民眾的角度上面自救或躲避，明年可能會從網路上面的改版先著手，書面的部分，就等明年預算通過，再把它加到裡面去。

立法院內政委員會今天繼續審查《住宅法》修正草案前，劉世芳會前接受媒體聯訪，媒體詢問「小橘書」改版內容及預算？劉世芳表示，115 年度的總預算現在還在立法院，不敢確定說明年的立法院是不是會讓內政部再印這個小橘書，不過內政部會極力來爭取。

劉世芳並表示，跟各位報告一下，目前這一查總共發放 680 萬本，發放的比例高達86%。目前為止，內政部在偏鄉地區，尤其是 16 個縣市，透過包括公廟，這種人潮聚集比較多的地方來宣導，宣導的效果都非常好。

劉世芳進一步表示，如果再加上這次北捷的事件的話，在都會地區的詢問度很高，所以內政部現在先從官方網站著手。她說，現在大家比較擔心的，包括是有暴力襲擊、或者是有這個大規模的恐攻案件的話，內政部會按照國土安全處的律定，把它放到裡面去，先放在我們的官方網站，「如果預算足夠的話，我們就會把它編列成下一次更新版的時候來使用。」

媒體追問，另一方的民意，好像也對「小橘書」有些反彈，甚至有人跑到北檢去告發？劉世芳表示，「沒問題，我想這就是小橘書裡面所說的，當危機來臨時，『有準備更安全』。我們大家都希望大家有準備」。

