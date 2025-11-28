談「羅唯仁涉竊密」 黃仁勳對台積電有信心： 他們不是只靠某一個人

輝達執行長黃仁勳快閃來台，今（28）天中午就要搭機離開，針對與輝達合作緊密的台積電向前資深副總羅唯仁提告疑似帶槍投靠英特爾，在搭機前，黃仁勳表達自己的看法。

黃仁勳說，自己並不知道任何細節，但可以說的是，台積電不僅僅只依靠某一個人，整個公司的文化、技術都非常複雜，包括晶片、電晶體、製程技術等，也具有營運、商業規劃，台積電之所有能夠有今天的規模，是建立在各方面的技術之上，他有信心台積電會繼續蓬勃發展，也認為台積電非常擅長保護敏感資訊，自己從來沒有擔心過。

媒體追問，輝達是如何保護商業敏感機密的？黃仁勳表示，輝達的晶片、系統、軟體技術非常複雜，有很多不同晶片，不只有GPU，所有技術都必須整合在一起才能成功，不只相當複雜，也難以理解，公司耗費33年才走到今天，雖然也有人離開，但大多數員工都待了很久，有些人任職超過20年，且就算有人離開公司也沒關係，因為要複製這些技術非常困難。

而被問到下次來台的時間，黃仁勳透露，預計是明年一月的尾牙，會帶紅包給台灣的員工抽獎。而此行已是今年5度來台，同時也到訪多個國家，記者詢問，維持體力讓自己看起來永遠有精神的秘方？黃仁勳第一時間反問，「真的嗎？有時候我看起來不會很累嗎？」接著笑說，可能是因為「牛肉麵」的關係，稍早他才開心地享用了牛肉麵，還加碼大力推薦台北的按摩養生館。



責任編輯／陳盈真

