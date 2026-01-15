談1.25兆國防特別預算 司徒文：強化國防對台美來說都是好的

前AIT台北辦事處處長司徒文出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館 × 施明德文化基金會今共同舉辦的「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式。 圖：張良一/攝

美國在台協會（AIT）前處長司徒文今（15日）出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會，被問及對台灣1.25兆元的國防預算特別條例看法，他直言，自己支持強化國防的理念，也認為這對台灣、美國來說，都是個好主意。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會合作，今天舉行「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式，司徒文會前接受媒體聯訪，談及台灣國防預算特別條例，他說，這是台灣的決定。

司徒文指出，自己支持強化國防的理念，無論對美國或台灣來說，這都是個好主意，也因為如此，台灣人民所珍視的價值，才能獲得維護。

司徒文致詞時，也對胡佛研究所決定典藏施明德的檔案表達強力支持，他感性指出，當今台灣所享有的自由、獨立與民主，很大程度歸功於施明德一生不懈的追求與犧牲。

