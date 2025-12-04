談1.25兆特別預算 柯文哲批賴變「全台分裂最重要原因」

民眾黨前黨主席柯文哲交保後，4日首次與黨主席黃國昌開直播聊時事。（摘自柯文哲YT）

民眾黨前黨主席柯文哲重金交保後，4日首次以跟民眾黨主席黃國昌合體直播的方式復出，除了先向支持者喊話致謝外，大談賴清德總統的1.25兆國防特別預算爭議。柯文哲表示，賴清德怎麼把台灣搞得四分五裂，內部搞成這樣，要如何集中精神處理外面？總統存在目的是團結國家，但現在看來賴變全台分裂最重要的原因。

柯文哲、黃國昌4日晚間合體直播，開始前由於正值晚上8點，只見柯文哲先用手機自拍、回報定位給北所，黃國昌一度詢問要不要合照，柯文哲稱「不要害你啦！」黃國昌再問這是否會送到總統府？柯文哲笑說，總統不一定會看，但有人會看就對了。

而柯文哲也談到1.25兆國防特別預算問題，認為這是民眾黨很快要面對的問題，民進黨把中國稱為「境外敵對勢力」，而在野黨則是「境內敵對勢力」，「我現在對賴清德最大的抱怨就是，你怎麼把台灣弄得四分五裂？中國已是一個很麻煩要解決的問題，但你內部都搞成這樣，要怎麼集中精神處理外面？」

柯文哲提及，由於民進黨認為要花1.25兆國防特別預算、國民黨說不買，這兩黨都沒壓力且立場清楚，導致民眾黨要決定買或不買，變成未來這1、2個月要處理的最大危機。

黃國昌回顧去年審今年中央政府總預算時面對的問題，有將近5000億的國防預算，由於「獵鴞專案」美國人報價太高，當時預算編列110億，結果50幾億元就可買到，所以民眾黨團提案要刪45億元，當時民進黨立委都沒表達意見，但等到過了之後，民眾黨卻被鋪天蓋地抹紅稱為「中共同路人」、「弱化台灣國防」。

黃國昌說，民進黨不僅控制國內媒體，連國外大外宣都做很好，所以他拜託黨內國際部做簡報，向駐外使館報告民眾黨對於國防預算的看法，且他遇到駐外使節也都表達「我們支持國防預算，但不支持貪腐與浪費」，且付錢就要拿到東西，否則會很荒謬，台灣付了幾千萬買F16V戰機，至今一台都沒拿到。

黃國昌批評，中央明年編列的一般國防預算達9000多億，現在又有1.25兆國防特別預算，卻只送來一張A4紙，沒有計劃書，因此民眾黨質疑這筆特別預算會不會排擠社福支出？要買什麼東西？這些東西對國防重要性在哪？東西可否保證如期拿到？這些都是政府要說清楚講明白的。

黃國昌感嘆，現在國內政治氛圍變成「敢反對就是中共同路人」，賴清德昨天稱「在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識」等，把國會對預算合理監督直接潑紅漆，賴清德腦袋已經忘了民主的概念，還批評說香港有建制派、民主派，可是賴清德在台灣的所作所為才是真正的建制派，甚至叫「獨裁派」。

柯文哲質疑，賴清德不是說要到國會報告嗎？黃國昌直言「對啊！」可是在野黨希望賴回答代表人民的民代質疑，結果賴就不願意來國會接受監督。柯文哲稱，過去賴清德曾有答應要去國會，因為當時自己也被別人問過，而他的回答是「我可以去立院答詢」。

柯文哲認為，總統存在目的是團結國家，應幫大家的紛爭進行協調，「但我看起來，現在賴清德變成全台灣分裂最重要的原因。」且賴清德不只是打在野黨，如果黨內的人沒有「信賴」的話，也會被打很慘，現在最大問題是「意見不同就變中共同路人」。

柯文哲感嘆，三年前民進黨常拿「今日烏克蘭、明日台灣」當廣告，並對在野黨進行情緒勒索，「我看他現在不敢講這句話了，因為現在看到烏克蘭，就會想說『天啊若真的明日台灣怎麼辦？』」而台灣曾被國外評為世上三個最危險地方，與中東、烏克蘭並列，如今這2區真的開打了，「那大家想說，總統自己跳出來說2027⋯」

柯文哲說，台海不是說一定會打，但畢竟要小心，因為若真的打起來的話不得了，烏克蘭還沒開打前，大家都認為只是比劃、嚇唬對方而已，結果打到3年還沒結束，烏克蘭年輕人應該死了不少，整個國家至少一半都變廢墟了。

「和平才是目的。」柯文哲強調，戰爭目的也是為了和平，民進黨常常講「抗中保台」，但「保台」才應該是目的，而「抗中」只是手段之一，然而民進黨卻把「抗中」變成目的，可是備戰、避戰甚至戰爭都只是和平的眾多手段之一而已。

柯文哲也稱，「其實花錢也沒辦法買到和平。」自己本來就不贊成特別預算，因為就編列正常預算即可，為何要搞特別預算？且花2500億買F16V，錢付了東西都還沒到，還有海鯤號至今也沒潛下去，「錢要合理的花，理性務實科學，沒有人不愛台灣，我們都住在這裡，且維持現狀還是台灣最大公約數，不要動不動貼標籤說中共同路人」。

