談1.25兆軍購特別預算再批民進黨！柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

柯文哲與黃國昌直播。 圖：翻攝柯文哲直播

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉入多項弊案遭起訴羈押，今年9月交保，4日晚間與民眾黨主席黃國昌共同開直播。針對近期賴清德總統宣布1.25兆軍購特別預算，柯文哲表示，民進黨常講抗中保台，但保台才是目的、抗中只是手段之一，不過民進黨常常把抗中當作目的，且真的花錢也沒辦法買到和平；雖要向國際社會表達台灣人要防衛自己的決心，但錢還是要合理的花。

黃國昌在直播中提到，民進黨國外的大外宣都做非常好，那段時間拜託國際部同仁做一份簡報，每一個駐外使館一個一個約，報告民眾黨對國防預算的看法。遇到每一個駐外使節講的都一樣，支持國防預算，但不支持貪腐、浪費、付了錢東西要拿到，否則付了幾千萬買F16戰機，一架都沒拿到。

黃國昌指出，民進黨編明年國防預算，所有項目加起來9千多億，現在又多了1.25兆的特別預算，送來的特別條例，一張A4紙7個條文，就要1.25兆。對民眾黨來講，這麼大筆的預算，會不會排擠社福支出？要買什麼東西？對國防的重要性在哪？可不可以如期拿到？都是政府要講清楚的。

黃國昌強調，現在氛圍是「只要反對就是中共同路人」；柯文哲則提醒，不管怎麼抱怨，民眾黨很快要面對1.25兆的問題，因為民進黨要買、國民黨不買，他們都沒壓力，反正立場很清楚，最後變成民眾黨會有壓力「要決定買或不買，未來1、2個月是你（黃國昌）要處理最大的危機」。

另外，柯文哲也提到，3年前民進黨常常拿「今日烏克蘭，明日台灣」當作廣告做情緒勒索，現在已經不敢再講這句話，因為現在只要看到烏克蘭會想「天啊，真的明日台灣怎麼辦？」但畢竟台灣曾經被國外媒體列為世界上三個最危險地方，當時就中東、烏克蘭、台海，其他兩個真的打了。

柯文哲警告：「台海是這樣，也不是說一定打，但也是畢竟要小心，真的打起來不得了。」並指稱，像烏克蘭當年還沒打之前大家也想說不會，雙方「比劃比劃、嚇唬嚇唬對方」，沒想到「天啊，打了3年還沒結束」，烏克蘭應該年輕人死了不少，國家至少一半變廢墟了。

