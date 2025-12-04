談1.25兆軍購轟花錢買不到和平！柯文哲批賴清德：變成全台分裂最重要原因

民眾黨前主席柯文哲在9月份以7千萬元交保，由於官司仍在進行中，行事作風變得低調。今（4）晚他開直播，談到總統賴清德提出1.25兆國防特別預算爭議，他認為賴把台灣搞得四分五裂，內部都弄成這樣了，要如何集中精神處理外面？總統存在的目的是要團結國家，但賴清德卻變成全台灣分裂的最重要原因。

民眾黨前主席柯文哲4日晚間開直播。（圖／柯文哲YT頻道）

柯文哲和現任民眾黨主席黃國昌今晚合體開直播，談到目前的兩岸關係，黃國昌表示，現在的政治氛圍「只要反對就是中共同路人」。賴清德昨天把在野黨合理的監督，說成要走另外一條路，準備接受中國的九二共識，鏡把預算的合理監督直接潑紅漆。

柯文哲則談到1.25兆的國防特別預算，他認為這是民眾黨很快要面對的問題，民進黨現在把大陸視為「境外敵對勢力」，在野黨則是「境內敵對勢力」，他現在賴清德最大的抱怨，就是為何把台灣搞得四分五裂？大陸已是一個很麻煩要解決的問題，但你內部都搞成這樣，要怎麼集中精神處理外面？

總統賴清德。（圖／中天新聞）

柯文哲認為，總統存在的目的就是要團結國家，讓大家有紛爭時可以協調，「結果賴清德變成全台灣分裂最重要原因」。柯文哲還說，賴清德不只打在野黨，連自己民進黨內不信賴的也照打，而且也打得很慘。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／AP）

柯文哲直言，看到烏克蘭的例子，台海還是要小心，真的打起來恐會不得了，「和平才是目的，戰爭目的也是和平，不是目的，抗中保台，保台才是目的，抗中只是手段之一」。

