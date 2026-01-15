談1.25兆軍購預算 前AIT處長：支持加強防衛能力的構想

美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William A. Stanton）15日表示，他個人大體上支持加強防衛能力的構想，這樣才能維護台灣人民所珍視的價值觀。（丁上程攝）

美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William A. Stanton）15日上午參加施明德文化基金會舉辦的施明德85歲冥誕紀念活動。會前司徒文被問到是否支持台灣的1.25兆軍購預算，他表示，他個人大體上支持加強防衛能力的構想，這樣才能維護台灣人民所珍視的價值觀。

司徒文15日上午參加施明德85歲冥誕紀念活動，會前被現場媒體問到有關是否支持台灣1.25兆軍購預算一事，他表示，這是台灣應該要自己做的決定，但他大體上支持加強防衛能力的構想，無論是對於美國還是台灣來說，這是個好主意，這樣才能維護台灣人民所珍視的價值觀，這是他個人的看法與意見。

會中致詞時，他也表達對施明德的尊崇，感念施明德一生對理想的追求和貢獻，他是一位經歷25年牢獄之災、10年以上孤身禁閉，以及時常絕食抗議的理想家，都是為了支持今天在當代台灣得以享受的一切，也感謝哈佛大學胡佛研究所檔案館建立施明德專檔。

