談1219事件遭炎上！狄鶯反擊「不想造口業」 曝孫安佐出國還穩交中

面對網友挖出兒子孫安佐爭議事件攻擊她，狄鶯回應自己不在意，「都攻擊8年了，我不想造口業」。（翻攝自狄鶯臉書）

捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的張姓凶嫌，目前警方正持續調查，希望能拼湊出更完整的案情。藝人狄鶯前（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。而此言論反而讓兒子孫安佐過去爭議事件再被挖出，她昨（23）日回應網友表示，「都攻擊8年了，我不想造口業」，並透露兒子跟上班族女友穩定交往，而兒子目前正在國外旅遊中。

台北19日發生震驚社會的隨機殺人案件，凶手雖墜樓身亡，但警方人在對該案件進行調查，希望能釐清犯案動機，並排除有其他人也涉入其中。狄鶯22日於臉書po文談及此事，她無奈感嘆，「看了一整天的新聞，台灣到底怎麼了」，她認為台灣人是純樸善良的，「我們到底做錯了什麼？」

狄鶯也呼籲網友們停止攻擊警務人員，因為他們都盡力了，「若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員。竟然都是他們的錯，天理何在呀！」

狄鶯此反言論曝光後，網友們紛紛留言提到過去孫安佐的爭議事件。根據《三立新聞網》獨家報導，狄鶯昨回應強調，自己根本不在意網友的言論，「都攻擊8年了，我不想造口業」。她也提到孫安佐持續跟上班族女友穩定交往中，而她更透露目前孫安佐人在國外旅遊。

