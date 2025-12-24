談1219事件遭炎上！狄鶯反擊「不想造口業」 曝孫安佐出國還穩交中
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的張姓凶嫌，目前警方正持續調查，希望能拼湊出更完整的案情。藝人狄鶯前（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。而此言論反而讓兒子孫安佐過去爭議事件再被挖出，她昨（23）日回應網友表示，「都攻擊8年了，我不想造口業」，並透露兒子跟上班族女友穩定交往，而兒子目前正在國外旅遊中。
台北19日發生震驚社會的隨機殺人案件，凶手雖墜樓身亡，但警方人在對該案件進行調查，希望能釐清犯案動機，並排除有其他人也涉入其中。狄鶯22日於臉書po文談及此事，她無奈感嘆，「看了一整天的新聞，台灣到底怎麼了」，她認為台灣人是純樸善良的，「我們到底做錯了什麼？」
狄鶯也呼籲網友們停止攻擊警務人員，因為他們都盡力了，「若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員。竟然都是他們的錯，天理何在呀！」
狄鶯此反言論曝光後，網友們紛紛留言提到過去孫安佐的爭議事件。根據《三立新聞網》獨家報導，狄鶯昨回應強調，自己根本不在意網友的言論，「都攻擊8年了，我不想造口業」。她也提到孫安佐持續跟上班族女友穩定交往中，而她更透露目前孫安佐人在國外旅遊。
《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。
《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
單日6位數營業額全捐受害者家屬！店家善舉曝光 網讚爆：比某飲料好多了
沈玉琳過58歲生日！曬照曝抗癌最新狀況 網友：瘦了好多
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 2
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 42
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 12
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 2
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 1 天前 ・ 9
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 10
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
前夫爆交小10歲網紅新歡！砸5百萬創業收攤欠薪 楊千霈14字鬆口了
今年楊千霈證實已與身家上千萬的紡織小開洪家傑在去年辦妥離婚，8年婚姻告終。如今前夫被週刊爆出火速牽起年輕網紅新歡，但個人事業急轉直下。洪家傑去年初砸500萬元成立的「矽爾先進」近期悄悄收攤，甚至一度傳出積欠資遣費，差點鬧上法院。對此記者求證楊千霈，她也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 2
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 1 天前 ・ 32
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 1 天前 ・ 1
承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗 朱孝天單飛成效不佳
范瑋琪在「狗官事件」後，台灣的人氣一落千丈，近期她將事業重心轉往大陸，並舉辦「我們之間的事」演唱會，不過也不太順利，像是她原定今年9月在遼寧鞍山開唱，卻突然宣布「延期」。主辦單位表示主要原因為演唱會涉及多個舞台道具及舞美裝置的安裝工作，預計無法達到演出要求...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 8
半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場
韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。鏡報 ・ 3 天前 ・ 9
五月天阿信跌落舞台濺血！F3演唱會爆驚險插曲 相信音樂親曝傷勢
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。今（22）日迎來最終場，卻爆發驚險插曲，4人演唱歌曲〈派對動物〉時，阿信意外踩空跌落約2公尺高舞台，嚇壞全場歌迷。對此，相信音樂也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
林襄爆遭冷凍公司回應了！ 抖出禾羽解約秘辛：不澄清是留一個善良
啦啦隊女神林襄最近傳出，因為帳務問題，與經紀人鬧僵，形同冷凍。對於傳言，林襄經紀公司回應，坦言去年底確實「紛紛擾擾」的發生了一些事，但林襄在品牌代言續約的成績仍是亮眼。同時提及旗下女孩禾羽解約一事，否認外界輿論：「不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，或許這次是該好好的說明了。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
阿信重摔親曝傷況！合體F3開唱「向朱孝天道謝」 1用詞網大讚：很體面
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。22日迎來最終場卻爆發驚險插曲，4人演唱歌曲〈派對動物〉時，阿信意外踩空跌落約2公尺高舞台，嚇壞全場歌迷。好在他很快恢復狀態回到台上並提起朱孝天，一段真摯的話語被網友大讚「很體面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
維多利亞惹毛兒子！ 布魯克林封鎖貝克漢全家...聖誕團圓破滅
英國明星貝克漢一家家庭失和風波盛傳已久，如今又傳出長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與家庭關係再惡化，在社交媒體上全面封鎖了自己的父母與弟妹，讓這個全球知名的家庭在聖誕節前夕陷入尷尬與心碎的境地。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 17