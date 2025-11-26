談2026九合一！他喊民進黨「奪回3縣市」機會非常高 周玉蔻也點頭

政治中心／黃依婷報導

2026迎來九合一地方大選，國民黨期望在北市能繼續單獨過半，民眾黨則喊出6席全壘打。對此，民進黨發言人卓冠廷也分析2026選情，認為民進黨大有可為，不僅有機會保住原有五個執政縣市之外，甚至還有「3縣市」奪回執政權的機會非常高。

資深媒體人周玉蔻發文，卓冠廷分析2026大選時提到，民進黨2026年大選大有可為，除了保住原有五個執政縣市之外，就連嘉義市、宜蘭縣、彰化縣奪回執政權的機會都非常高。對此，周玉蔻也表示認同「這與我和不少有操盤經驗的老手交換經驗的結論差不多」。

周玉蔻文中表示，新北、台中、基隆、台東列為有希望獲勝區，雲林的部分劉建國要加油，就連花蓮結盟無黨籍也有盼頭，至於桃園市，雖然卓冠廷說要努力拼，不過她認為和台北一樣穩輸，她也強調「不管怎樣，地方選舉，跨越藍綠，綠營候選人突圍的優勢才會比較強」。

