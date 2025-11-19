談2026新北市長 黃國昌：若男主角不是我「不用擔心扯後腿」

黃國昌不諱言民眾黨非常想要有地方執政機會；自己也很希望能成為新北市長最好的選擇，不過他會以大局為重，如果男主角不是他，他也會跳到第一線、用最大的力量輔選。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天（19日）舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，會後聯訪時黃國昌被問到2026年地方選舉，藍白兩黨對於新北市長會不會採民調推出最強人選？黃國昌不諱言，民眾黨非常想有地方執政的機會，自己也很期望能成為新北市長最好的選擇；他是個以大局為重的人，如果有更好人選當然願意支持；如果男主角不是他，也不用擔心會扯後腿，他會跳到第一線、用最大的力量輔選。

黃國昌受訪時表示，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，今天坐在這邊是要討論台灣共同的未來，而不是討論民眾黨在地方選舉要拿幾席。更重要的是找到最強團隊，共同為台灣帶來最佳的地方治理。

黃國昌說，未來在邁向這個目標的道路上，也許可以發展出符合台灣需求的「台灣模式」，但這不同於民進黨政府面對美國高關稅時宣稱的「台灣模式」；而是一個可長可久、為台灣地方治理樹立典範的「台灣模式」。

媒體詢問藍白是否考慮透過整合式民調，2026年推出最強的新北市長人選？黃國昌表示，民眾黨當然非常想擁有地方執政的機會，因為過去很多監督都只是「狗吠火車」，唯有拿到行政權才能真正做事。他強調民眾黨是個正在成長茁壯的政黨，也希望能有更多好的人才進入地方政府，親手實踐地方治理」

對於參選新北市長，黃國昌說，希望自己能成為選民最好的選擇、帶給大家更好的新北市，但他也是個以大局為重的人，「如果有更高的價值目標、更好的人選出現」，自己當然也願意支持。相信在過程中一定會有所討論，也預期民進黨陣營也一定會見縫插針。

黃國昌說，如同民進黨立委蘇巧慧過去透過許多管道「鼓勵黃國昌參選到底、全力支持」，他當然明白對方心態為何，但選舉看的是大我而非小我，未來如何找到最強團隊、接下新北市長侯友宜的良好基礎，這才是在野陣營真正關心的事。

黃國昌也表示，如果自己有機會代表在野聯盟參選新北市長，一定會全力以赴、使命必達；但如果男主角不是他，千萬別擔心他會扯後腿，也不用擔心他會袖手旁觀，他會跳到第一線，用最大的力量輔選，因為這是大家對新北市民的許諾，希望能夠帶來最好的地方治理。（張柏仲報導）