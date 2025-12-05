談2026藍白合 柯文哲直言「規則清楚別再讓趴數」：那實在太好笑!

當初柯文哲簽下藍白合政黨協議最終破局。 圖：國民黨提供（資料照）

[Newtalk新聞] 涉入多項弊案遭起訴的民眾黨前主席柯文哲4日與現任主席黃國昌開直播評論時事，談到自己未來是否會跟國民黨主席鄭麗文見面、明年民眾黨縣市長選舉藍白怎麼合作？柯文哲表示，不用為了見面而見面，且他現在也不是黨主席。藍白合作只要規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，也不要再讓分，他直呼：「那個讓3%、6%，那實在太好笑」。

柯文哲在直播中提到，鄭麗文對國民黨來講也是個衝擊，凡事都是做做看，不能看一天評論一個人，所以讓她跑幾個月看看再說；至於要不要見面？柯文哲認為，不用為了見面而見面，該見的時候就會見了，且現在「我也不是黨主席，有事也是你（黃國昌）去處理啊」。一旁的黃國昌聽了笑稱：「有時候都覺得你有點幸災樂禍」；柯文哲回應，總是要承擔。

廣告 廣告

對於2026縣市長選舉跟國民黨怎麼合作，柯文哲強調，規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，要全民調就講好，要幾個民調公司；還有一點，不要再讓分了，讓3%還是讓6%，那個全民考統計數字，柯文哲直言：「我說奇怪，我也是台大教授，怎麼不曉得還有讓6%誤差範圍內，奇怪哪本教科書寫的」。

柯文哲進一步指出，如果國民黨和民眾黨到時候要合作，就不要再什麼讓趴數了，就全民調、講好幾家民調公司，極端值要不要拿掉、還是要平均就好，規則講清楚就好，就按照比賽規則，當然也不是說比賽規則保證是百分之百是公平的，但是規則清楚就好。

柯文哲續指，到時就跟鄭麗文講清楚「什麼時候、規則訂清楚，時間到比民調，民調怎麼比清楚，我們一定不會耍詐。」民眾黨贏就選、輸就讓國民黨選，規則清楚就好，不過重點是不要再讓3%或6%，那個實在是太好笑，最後變統計誤差是讓6%。此時黃國昌有點尷尬的告訴柯文哲，那頁都翻過去了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

談1.25兆軍購特別預算再批民進黨！柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

黃國昌喊「居住正義」遭爆住進台北蛋黃區豪宅！吳靜怡：臭不可聞