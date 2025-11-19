談2026！鄭麗文：勿劣幣驅逐良幣 黃國昌：最大誠意選出最強

藍白主席「鄭黃會」今天（19）登場。（圖／東森新聞）





藍白主席「鄭黃會」今天（19）登場！兩人除了很有默契，批評總統賴清德施政，更口徑一致砲轟執政黨用司法攻擊在野黨！針對外界關注在野如何整合，迎戰2026。國民黨主席鄭麗文強調避免鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，民眾黨主席黃國昌則表示一定會用最大的誠意，選出最強的團隊。

民眾黨主席黃國昌vs.國民黨團總召傅崐萁：「左邊左邊，你的左手邊，這樣比較對稱一點。」口號雖然喊的零零落落，兩大在野主席峰會，鄭麗文、黃國昌展現默契先後呼應對方談話。

國民黨主席鄭麗文：「我們當然不希望，在地方自治的民主選舉過程當中，因為鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，麗文一向希望1加1大於2。」

民眾黨主席黃國昌：「面對2026年的選舉，台灣民眾黨一定會用最大的誠意，我們用最好的方式選出最強的團隊。」鄭麗文喊話全方位合作，藍加白將是台灣最新主流民意，當然共同敵人就屬民進黨。

國民黨主席鄭麗文：「有今天自由民主法治，平等均富的社會得來不易，賴總統的主政底下幾十年的辛苦，很可能毀於一旦。」

民眾黨主席黃國昌：「40%民意就讓人以為你當上皇帝，可以為所欲為背棄對人民的承諾。」兩人都對民進黨火力全開，最後不忘再回到對方身上。

國民黨主席鄭麗文：「我和李鴻源部長見面就是討論這個（整合）話題，智庫層面上面開始對接。」

民眾黨主席黃國昌：「我們跟中國國民黨有不同的過去，此時此刻最重要的事，我們應該要共同思考，怎麼樣面對共同的未來。」鄭黃首次會面，雙方還互贈禮品，鄭麗文送黃國昌鶯歌瓷器，白色盤子上有藍色的鳥，象徵雙方會在溝通的基礎上合作，黃國昌則回贈水泥基底的鎢絲燈。

民眾黨主席黃國昌：「這個要插電，要插電。」象徵為台灣的民主點亮一盞燈，雖然藍白都喊著對對方釋出最大善意，但盤子、燈泡皆易碎，若不小心呵護就怕重蹈覆轍。

