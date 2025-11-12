談2028共和黨佈局 川普：范斯＋盧比歐＝無敵組合

華盛頓郵報報導，美國總統川普認為，2028年，如果美國現任副總統范斯，與美國國務卿盧比歐能組成選戰搭檔，那麼將會是「無敵組合」。

雖然距離2028年美國總統大選時間還久，外界已經操關注兩大黨，特別是執政的共和黨，要如何布局。美國「華盛頓郵報」指出，美國副總統范斯，及國務卿盧比歐，都是爭取2028共和黨總統提名的熱門人選。

報導說，范斯從今年1月上任以來，幾乎與美國總統川普形影不離；共和黨選民對范斯的表現，也似乎十分滿意。根據9月「輿觀」（YouGov）民調顯示，他是共和黨選民在2028年，最願意考慮投票支持的候選人。

國務卿盧比歐從加薩和平談判、轟炸伊朗到削減外援，他大力主導許多重大國際事件。川普不時提到盧比歐作為接班人，誇盧比歐很棒。

談到范斯與盧比歐，誰比較有資格能做為他的接班人時，川普說，他也不確定目前共和黨內，有誰能與他們兩人競爭；但他認為如果范斯與盧比歐能組成競選搭檔，將會是「無敵組合」。