談AI布局！賴清德發下豪語：2040年培育50萬名AI人才

總統賴清德期盼在2040年前形塑兆元產值的軟體平台生態。（圖：臉書）

總統賴清德今天（19日）前往新竹科學園區，出席「台灣矽光子 CPO-AI 生態鏈座談會」，強調政府正以國家級戰略推動AI發展，期盼在2040年前打造兆元產值的軟體平台生態系。他指出，台灣應善用半導體與光電產業累積的完整供應鏈優勢，協助百萬家中小微型企業導入AI、完成升級轉型，目標在2040年培育50萬名AI人才，其中公務體系將率先推動AI應用訓練。

本次座談會由國科會主辦，集結矽光子、共同封裝光學（CPO）、半導體製造、先進封裝、網通與伺服器系統等領域的重量級企業與學研團隊，包括日月光投控、鴻海、上詮等都有出席，共同討論AI運算架構與關鍵技術布局。國研院台灣半導體研究中心主任劉建男說明，政府推動「AI新十大建設」，目標是建立AI的「護國群山」，其中矽光子CPO技術能有效解決資料中心高耗能問題，透過光訊號取代傳統銅線互聯，不僅省電，也能大幅提升算力，支援主權AI發展。

賴清德致詞時也肯定國科會主委吳誠文，認為視野不只停留在學術研究，而是能從產業系統層次思考整體布局。他指出，全面智慧化時代來臨，台灣的國家發展策略勢必調整，政府除聚焦算力中心、主權AI資料中心、政府也會整合教育部、經濟部、國發會與國科會資源，目標在2040年培育50萬名AI人才等四大基礎建設外，也同步鎖定矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術。賴清德強調，無論基礎建設或關鍵技術，最終都要促成應用落地，讓台灣在下一個產業世代持續保持領先，真正把AI變成全民共享的競爭力。