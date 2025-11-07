談AI時代 京東劉強東：未來人類每周工作1天
大陸浙江烏鎮正在舉行「世界互聯網大會」，TVBS特派記者也前往現場，體驗最新的AI科技。大陸電商巨頭、京東創辦人劉強東今天(7日)在開幕式上預告，明年京東將啟用全球首座「全無人配送站」，而且未來人類在機器自動化的輔助下，每週只需工作一天，劉強東的這場演講，引發不少討論。
世界互聯網大會在浙江省烏鎮舉辦，展場一年比一年科技感更濃。大會現場展示多款最新機器人技術，包含泡咖啡、搬運貨物甚至堆積木等操作，動作精準度顯著提高。
央視新聞片段可見，多款不同類型的機器人同步執行各類任務，顯示自動化逐步滲透日常與商業流程。
開幕式上，京東集團創辦人劉強東睽違八年再度現身，並宣布京東明年將出現重大變革。
京東集團創始人 劉強東：「我們在北京建造分揀中心，基本上已經把過去 90% 的人給打趴了，全部用機器人替代。到明年四月份，我們在全球會建第一個全無人配送站。就是一個源頭建築，上面是起降無人機，下面全部是無人的配送小車。」
劉強東強調，京東正全力邁向全自動化，未來物流流程將由無人機與無人配送車全面接手。然而，也引發民眾對「工作是否被取代」的擔憂。
京東集團創始人 劉強東：「很容易解決。我們政府立法，比如說每週工作一天，甚至每週只工作一小時對不對。」
他認為，大規模自動化取代人工後，只要政府向掌握技術的企業徵收 90% 暴利稅，再將稅收用於養老與教育公積金，即可降低社會就業壓力。
與此同時，另一電商巨頭阿里巴巴近期也出現管理層重大變動。
TVBS特派記者 莊鎧毓：「2025 年世界互聯網大會，以往馬雲都會出席開幕式來致詞，發言都備受關注。不過他今年依然沒有到場，顯見阿里巴巴已經完成世代交替。」
阿里巴巴集團執行長吳泳銘則在會上談及 AI 時代挑戰。
阿里巴巴集團執行長 吳泳銘：「智能時代的大門已經向我們打開，數字世界正在重構，物理世界即將發生深刻的改變。」
目前阿里集團管理層「年輕化」趨勢明顯，35 歲以下員工佔比達70%，35 至 50 歲佔 28.9%。企業期望透過年輕人才與創新動能，迎戰即將到來的 AI 戰國時代。
