談APEC峰會成果 林信義：台灣能見度明顯提升
APEC領袖峰會落幕，林信義率團訪台，3日出席記者會分享與會成果，他強調順利完成總統賴清德交付的任務，也在會議中充分感受「花若盛開，蝴蝶自來」，台灣在APEC的能見度明顯提升，各國對台灣的AI、智慧醫療、數位健康及中小企業韌性發展，表達高度興趣，以及合作意願。
林信義說：「當各國在討論如何建立、可以信賴的供應鏈的時候，馬上就聚焦到台灣來。」
林信義也與多位領袖及代表團成員，進行互動對談，包含美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、新加坡總理黃循財、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）等人，尤其，林信義還會晤日本新任首相高市早苗，是此行一大亮點，高市PO出兩人握手合照，展現台日情誼，引來中國不滿抗議。
談到高市早苗，林信義說道，「她認為第一個……台灣，我們台灣是一個非常友好的鄰近國家，彼此關係非常密切，她對於整個台灣海峽的和平安全，她認為是一個非常重要的事情。」
至於代表團傳出從接機到大合照的站位，都被中國打壓，外交部坦言，中國對台打壓變本加厲，加上中國將主辦明年APEC，屆時台灣恐遭遇更多阻撓，這也讓外界擔憂與會人員的人身安全，外交部表示，很多領袖經濟體也有同樣疑慮，雖然中國先前有書面保證，但外交部強調，會持續與其他經濟體溝通，促使中國履行承諾。
林信義續指，「我們就是平等的會員，大家應該平等的對待，接受平等的這個接待。」
外交部國際組織司長孫儉元表示，「去年我們知道中國提出要舉辦2026年APEC申請之後，那我們就直接向中國方面提出了就是說，有關於我們是不是會被平等對待，以及我們與會人員人身安全的一個疑慮跟質疑，那最後在我們跟這個理念相近會員共同努力之下，所以中國做出了一個書面保證。」
針對台美交流部分，國科會證實有與美方討論「台灣模式」在美打造產業園區，對於我方提出需求，美方表態盡力協助。
