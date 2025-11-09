請上岸！碧砂漁港防鳳凰 吊掛23艘遊艇防颱

鳳凰颱風持續增強，基隆碧砂漁港船主已迅速採取防颱措施，共有23艘遊艇一早排隊準備上岸上架，以避免重蹈上個月因東北季風外圍環流導致小艇損壞的覆轍。同時，台中沿海港口也啟動巡視宣導，通知漁民進港避風並加固船隻。然而，雲林西螺大排卻出現垃圾漂漂河現象，大量腐爛蔬果和垃圾堆積在水面上，隨著颱風來臨，恐怕會造成更嚴重的環境問題，引發民眾擔憂。

颱風逼近基隆船主搶防颱，上月才慘遭損壞「修到一半又來了」。(圖／TVBS)

今天基隆風和日麗，陽光明媚，船主們不等氣象署發布警報，就已經迫不及待地採取行動。吊車忙著將一艘艘遊艇吊上岸，為即將到來的鳳凰颱風做好準備。其他船主也正忙著綁緊繩索，不敢有絲毫大意。一位船主表示，上次的災情導致船上玻璃、欄杆受損，修復工作才進行到一半，之前毀損的部分都還沒修好，現在又有颱風可能來襲，只能趕快處理，以免損失進一步擴大。

鳳凰颱風增強！２３艘遊艇排隊上岸，防重蹈覆轍。(圖／TVBS)

上個月，碧砂漁港因颱風外圍環流和東北季風影響，出現巨浪越堤的情況，導致3艘遊艇翻船。為了防範鳳凰颱風帶來的威脅，漁會從8日開始通知船主們提前做好防颱準備。船艇船主王銘祥和漁會總幹事陳文欽都強調了防颱準備的重要性。

鳳凰颱風來襲，基隆台中船主嚴陣以待防災。(圖／TVBS)

除了基隆地區，台中沿海港口的巡港人員也已啟動巡視宣導工作，通知當地漁民和船隻要進港避風，並做好加固措施，以減少可能的損失。

西螺垃圾河恐成「路上漂」災情加劇。(圖／TVBS)

然而，在雲林西螺，一處靠近果菜市場的大排水溝卻出現了令人憂心的景象。大排堆積了大量腐爛蔬果和垃圾，漂浮在水面上，形成了所謂的「垃圾漂漂河」。這個問題主要是因為有農民或民眾亂倒垃圾造成的。雖然環保局曾架設科技執法設備，問題一度獲得改善，但如今垃圾漂漂河又再度出現。

颱風防災大作戰！西螺垃圾河引民憂恐釀災。(圖／TVBS)

雲林縣環保局副局長黃富義表示對於這個問題的關注和處理計畫。當地民眾希望相關單位能加強查緝力度，因為颱風即將來臨，擔心原本在大排中漂浮的垃圾很快就會變成在路上漂。

