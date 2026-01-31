請不到人！30年知名渡假村「突宣布停業」 最後營業日曝光

營運超過30年的歐都納山野渡假村，因偏鄉人口流失與人力短缺，宣布將於2026年3月停業。（圖／翻攝自臉書／歐都納山野渡假村）

嘉義縣大埔鄉觀光地標「歐都納山野渡假村」30日無預警宣布，將於2026年3月10日正式結束營業。該度假村在當地營運超過30年，但因偏鄉人口流失與人力短缺，不敵經營壓力停業，消息曝光後引發不少老顧客與在地居民不捨。

歐都納山野渡假村位於曾文水庫旁，由戶外品牌「歐都納（Atunas）」打造，占地約2公頃，以低密度開發與原木屋建築聞名，也是大埔鄉唯一的大型旅宿。開業30多年來，歐都納不只經營住宿，還串聯在地產業，共同為偏鄉創造，並常年支持及配合贊助地方政府舉辦的各項文化觀光活動，及與西拉雅國家風景區合作保育生態，包括栽植蜜源植物與復育紫斑蝶。

業者在公告中表示，近10年來，大埔國中畢業生人數已降至個位數，青年多半在外求學、異地就業，人才回流的比例長期低迷，導致人才出現嚴重斷層，讓業者陷入人力短缺與招聘困難的困境。業者指出，這是一個沉重且艱難的決定，隨著市場環境變遷與經營考量，只能選擇在2026年3月10日畫下階段性的句點。

業者也在最後透露「由衷感謝每一位曾走進歐都納的您。謝謝您讓曾文水庫的湖光山色，在一棟棟木屋間譜成一幕幕有溫度的回憶。能在您的人生旅程中相遇，是我們最大的榮幸」，同時也提醒，尚未使用的渡假券務必在2026年3月10日前完成使用，或依規定辦理退費。

