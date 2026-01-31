請不到員工…30年知名渡假村「宣布停業」 最後營業日曝光

生活中心／魏聖凌報導

由台灣知名戶外運動用品品牌歐都納經營的「歐都納山野渡假村」，位於嘉義縣大埔鄉，坐落在曾文水庫上游的大埔村，自1990年開幕以來，成為大埔鄉的台三線沿途熱門觀光旅遊景點，成為不少遊客假日的好去處。不過昨（30）日業者突然宣布，因面臨人力短缺與招聘困境，將於3月10日正式畫下句點，超過30年的時光將走入歷史。

嘉義縣「歐都納山野渡假村」自1990年開幕以來，成為大埔鄉的台三線沿途熱門觀光旅遊景點。（圖／翻攝自歐都納山野渡假村臉書）

該業者昨日於歐都納品牌官網和渡假村官網發布停業公告，以「珍重再見，感謝有您」為開頭，寫道「這是一個沉重且艱難的決定。隨著市場環境變遷與經營考量，在萬分不捨的心情下，歐都納山野渡假村將於2026 年3 月10日正式畫下階段性的句點。」

廣告 廣告

業者表示，三十多年來，他們與大埔鄉這片土地共生共榮，不只是提供住宿的經營者，更是嘉義大埔的一份子。「我們深知偏鄉發展的不易，多年來致力於串聯在地產業，共同為偏鄉創造商機。並常年支持及配合贊助地方政府舉辦的各項文化觀光活動，只為將大埔的好山好水推展給更多人。」

「大埔鄉生態資源豐富，我們曾與西拉雅國家風景區共同努力，栽植蜜源植物、復育紫斑蝶，將生態保育的種子播撒在大埔。在公益面渡假村長期配合大埔國中小的需求，提供協助，並在每年的畢業季；以渡假村的專業資源，提供應屆畢業生美味的西餐並舉辦西餐禮儀教學，期待他們外出求學能自信地與都會接軌。對於長輩社團的關懷，更是我們不忘初心的提供所需。」

歐都納山野渡假村宣布將於3/10正式停業。（圖／翻攝自歐都納山野渡假村臉書）



業者指出，「即便我們滿懷熱忱，終究仍須面對偏鄉經營最艱難的挑戰。這十年來，大埔國中的畢業生每年已降至個位數；隨著在地青年在外求學、異地就業，人才回流的比例長期低迷，這片土地正經歷著深刻的人口流失。而人才的嚴重斷層，讓我們面臨了難以克服的人力短缺與招聘困境。儘管萬分不捨，這份沉重的人力缺口，仍促使我們必須做出停業的艱難決定。」



「由衷感謝每一位曾走進歐都納的您。謝謝您讓曾文水庫的湖光山色，在一棟棟木屋間譜成一幕幕有溫度的回憶。能在您的人生旅程中相遇，是我們最大的榮幸。」

最後業者提醒， 關於尚未使用之渡假券，務必於2026年3月10日前完成使用；若不便前來，請詳閱「渡假券退費處理方式」，也歡迎來電洽詢退費事宜，將有專人竭誠協助。

更多三立新聞網報導

刷完牙馬上漱口錯了！美女牙醫教學多1步驟：21年沒蛀牙

天天洗頭仍有油味！美髮師曝「正確洗髮」 網驚呼：活了30年才知道

淫狼惡官爆性侵／辦公室強拉女同事性侵 惡狼官員遭求刑10年理由曝光

新聞內幕／公布無辜裝潢包商前科個資 館長直播霸凌害人輕生

