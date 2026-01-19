《請世界吃桌》組辦桌臺灣隊 展開「味覺外交」

記者周毓洵／臺北報導

三立電視攜手緯來電視、華視共同出品的《請世界吃桌》，正式啟程前往澳洲雪梨拍攝，節目集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千，組成「辦桌臺灣隊」，把最具人情味的臺灣辦桌文化，直接端上國際舞台，展開一場以「味覺外交」為核心的跨國實境之旅。

《請世界吃桌》是臺灣首檔跨國辦桌實境節目，製作費高達新臺幣8千萬，由擁有44年實境節目經驗的資深製作人崔長華領軍，跨亞洲、美洲與大洋洲拍攝，挑戰在世界級地標前「真的辦桌」。節目跳脫傳統美食與旅遊節目的框架，透過臺灣獨有的辦桌文化，讓料理成為跨越語言、國界與文化的共同語言。

《請世界吃桌》拍攝足跡遍及澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場、臺北101等地標，團隊帶著臺灣街巷文化與庶民情感，端出一桌桌充滿故事的辦桌菜，邀請在地華僑與各國民眾一起「吃桌」，感受臺灣的好客精神。

主持群不只是站在鏡頭前，更親自下場分工合作。藍正龍、陳隨意與千千負責「內場」備菜與上菜節奏；浩子則擔任外場靈魂人物，與隋棠一起接待賓客，兩人笑稱自己是「顏值擔當組」。為了順利用英文招呼外國貴賓，浩子還特地到隋棠家進行英語特訓，笑說這次不只要練廚藝，英文也不能輸。

節目中最受矚目的組合，莫過於睽違十多年再度同台的隋棠與藍正龍。隋棠笑說，原本很難想像藍正龍會接下實境節目，「他最有名的就是『酷』，很期待看到不一樣的一面。」藍正龍則透露，自己去年考過中餐證照，一直希望能跟著師傅實戰學習，看到節目主題與合作名單，立刻被打動。他也直言，實境拍攝跟拍戲完全不同，「第一次試拍就忙了一整天，看照片大家都一臉憔悴。」

對陳隨意來說，辦桌更是刻在骨子裡的回憶，他笑稱自己是「被唱歌耽誤的總鋪師」，這次能把童年熟悉的辦桌文化帶到國外，格外感動。首站雪梨更邀請重量級總鋪師「阿男師」加入，從尾牙、廟會、婚宴到春酒，完整呈現臺灣辦桌背後的情感與社會意義。《請世界吃桌》不只端出一道道料理，更希望透過辦桌，讓世界看見臺灣文化最真實、最有溫度的一面。

《請世界吃桌》正式啟程海外拍攝，隋棠率領藍正龍、浩子、陳隨意與千千組成「辦桌臺灣隊」，把臺灣味端上世界舞台。（三立提供）

《請世界吃桌》正式啟程海外拍攝，誓言把臺灣味端上世界舞台。（三立提供）

《請世界吃桌》首站起程前往澳洲雪梨，邀請重量級總鋪師「阿男師」助陣，在世界級地標前原汁原味呈現正統臺灣辦桌文化。（三立提供）